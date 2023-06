Valerie is nieuwe eigenares van ontbijt- en lunchbar Yumm in Oostkamp

Valerie Geers is sinds kort de nieuwe eigenares van de ontbijt- en lunchbar Yumm in de Kortrijksestraat 74. In een trendy decor met veelkleurig glas staat ze garant voor een heerlijke, snelle maaltijd die ook nog eens met liefde bereid werd en vol gezonde ingrediënten zit. Er is voor ieder wat wils.

Valerie is onlangs in Oostkamp komen wonen, samen met haar man Koen Mortier en hun kinderen Demi (9) en Damien (4). Van opleiding is ze leerkracht, maar de passie voor lekker eten en de keuken had ze al van jongs af aan, en ze heeft heel wat horeca-ervaring.

Het kriebelde

“Met mijn eigen traiteurdienst Let’s eat verzorgde ik in bijberoep de catering op tal van kleine evenementen en recepties. Ik combineerde dat toen met een voltijdse job in een slagerij”, vertelt Valerie. “Toen ik de kans kreeg om Yumm over te nemen van mijn vriendin Angel Beattie, heb ik geen moment getwijfeld. We hebben zelfs een tijdje hier samen gewerkt. De gelegenheid kwam op het juiste moment op mijn pad, want het kriebelde om een eigen zaak te hebben. Ik heb enorm veel zin om Yumm de komende jaren verder op de kaart te zetten.”

In de lunch- en ontbijtbar Yumm wordt Valerie bijgestaan door Marlies Verhelst. Ze serveren een ruim aanbod van salades, wraps en bagels. “En voor het ontbijt kan je bij ons terecht voor lekkere smoothies, yoghurt met granola, Amerikaanse pancakes en koffie of thee. Er is echt voor elk wat wils. En bovendien maken we alles zelf. Verser kan het niet.”

Yumm wil vooral inzetten op takeaway. De verbruikszaal is eerder beperkt gehouden. “We bedienen niet aan tafel. Wie nergens anders kan eten, kan bij ons wel even gaan zitten om te eten, binnen of buiten.”

Valeries traiteurdienst Let’s eat blijft bestaan, maar voortaan ook onder de naam Yumm.