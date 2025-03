Valerie en Pete openen wijnbar Avenue Bar à Vin

Het koppel Valerie Windels (36) en Pete Oni (43) opende onlangs de wijnbar Avenue Bar à Vin, in de Scheepsdalelaan in Kristus Koning. “Mijn man importeert wijnen en ik ben actief als eventplanner. In onze wijnbar, waar we ook muzikale evenementen organiseren, komen beide mooi samen”, zegt Valerie. In een pand waar voorheen een ontbijt- en lunchzaak zat, openden Valerie en Pete hun wijnbar. Je kunt er uiteraard voor wijn, uit alle hoeken van de wereld, maar ook voor verfijnde tapas terecht. “Mijn man is al enige tijd actief als importeur van wijnen en volgt nu ook de opleiding om Master of Wine te worden. Ikzelf werk als zelfstandig event- en weddingplanner”, zegt Valerie, die met haar man in Zuienkerke woont. “Ik was op zoek naar een locatie om met mijn klanten af te spreken voor de bespreking van hun feest. En aangezien mijn man al de wijn leverde voor mijn feesten, leek het ons dan ook een goed idee om meteen met een wijnbar te starten.” Het koppel botste op een geschikt pand in de Scheepsdalelaan dat al een tweetal jaar leeg stond.

“We kiezen voor een uitgebreid en divers aanbod wijnen en proberen de commerciële te vermijden. Zo hebben we wijnen uit Libanon en Hongarije, maar ook uit vertrouwde wijnlanden zoals Italië, Frankrijk en Spanje”, legt Valerie uit. “Er zijn telkens vijf rode, vijf witte en twee roséwijnen per glas te verkrijgen. Intussen staan er bijna driehonderd verschillende wijnsoorten op de kaart, waarvan er een vijftigtal in de fysieke shop bij de bar te koop zijn.”

Tapas

“We bieden ook tapas aan, zoals charcuterie, kaas, olijven en rillette. Ook op het terras is het aangenaam vertoeven. Ik geef ook nog graag mee dat er een piano in de zaak staat en via sociale media maken we dan bekend wanneer er iemand komt spelen. We zijn ook een evenementenkalender aan het opstellen. Daarbij mag je denken aan een pizza-avond of paëlla-avond met aangepaste wijnen”, zegt Valerie. (PDV)

Info: www.avenue-lw.com