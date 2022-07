Valérie en Jurgen wachten op experts na frituurbrand: “Hopelijk kunnen we begin september weer open zijn”

Een goeie week na de brand in hun frituur ‘Je m’en fous’ hebben uitbaters Valérie Aerts en Jurgen De Sutter wel al wat kunnen opruimen, maar van herstellingwerken is nog geen sprake. “We moeten sowieso nog wachten op de experts, die op 4 augustus samenkomen.”

Valérie was op woensdagmorgen 20 juli zoals gebruikelijk frietjes aan het voorbakken, toen ze een vreemd, knetterend lawaai hoorde. Ze ging eerst buiten kijken naar de motor van de afzuiginstallatie en de frituurinstallatie, maar toen ze weer binnenkwam, sloegen de vlammen al uit de dampkap, tot tegen het plafond. Het werd meteen duidelijk dat de schade aanzienlijk was en dat de frituur langere tijd dicht zou blijven.

Wellicht kortsluiting

“Helemaal zeker is het nog niet, maar het ziet er toch sterk naar uit dat de brand ontstaan is door een kortsluiting aan de afzuiginstallatie of de frituurketels”, zegt Jurgen De Sutter. “Dat ligt sowieso dicht bij elkaar, dus kan het ene het andere veroorzaakt hebben. De experts, zowel die van onze verzekering als de onafhankelijke expert, bekijken alles grondig en zullen op 4 augustus samenkomen om te beraadslagen en zo ook de schade te bepalen.”

Nieuw glas, nieuw plafond, nieuwe frituur- installatie, nieuwe elektriciteit: de schade is enorm

Valérie en Jurgen hebben wel al opgeruimd, maar aan herstellingswerken zijn ze nog niet begonnen. Dat mogen ze nog niet.

“We kunnen niets beginnen herstellen vooraleer de experts hun werk gedaan hebben”, zegt Valérie. “En doordat we met de brand in het bouwverlof vielen, zal dat ook wel een vertraging betekenen. De schade zal sowieso enorm zijn: alles is hier momenteel leeg. We zullen nieuw glas nodig hebben, een nieuwe frituurinstallatie, een nieuw plafond en ook de elektriciteit moet volledig vernieuwd worden.”

Jurgen en Valerie zijn wel van plan om alles op precies dezelfde manier weer op te bouwen zoals het was. “Wij en onze klanten waren heel tevreden met het concept en de inrichting. Ik zie dus niet in waarom we dat zouden veranderen. Wanneer we weer denken of hopen opnieuw klanten te kunnen ontvangen? Dat is niet eenvoudig te zeggen, maar we mikken toch op eind augustus of begin september”, besluit Valérie hoopvol.