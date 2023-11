Vakantiewoning Het Klassement in centrum van Westouter: “Elke kamer verwijst naar de naam van een schoolmeester”

Vanaf december kan je terecht in de nieuwe vakantiewoning Het Klassement in het hart van Westouter. Het Klassement is een oude ‘schoolmeesterwoning’. Het project van de Ieperse familie Feys-Vanoverberghe heeft plaats voor 14 personen.

Zondag opende Het Klassement de deuren voor familie en vrienden. Deze nieuwe vakantiewoning is eigendom van de familie Feys-Vanoverberghe. “Het zat altijd wel in ons achterhoofd om een vakantiewoning uit te baten”, vertelt Marjan Vanoverberghe, die met haar man in Sint-Jan woont. “Ik ging met pensioen na bijna 40 jaar te hebben lesgegeven. Ik vond het nog vroeg om niets te doen en uiteindelijk kwam dit op ons pad. We zien het als een familieproject, samen met mijn man Hans Feys, onze drie kinderen en de drie schoonkinderen.”

Grondige renovatie

Het Klassement bevindt zich in het centrum van Westouter. “Wij gaan af en toe naar Heuvelland om te ontspannen en onze kinderen fietsen hier veel. Het is er een oase van rust. We passeerden vaak aan dit gebouw en plots zagen we dat het te koop stond. Het is een voormalige schoolmeesterwoning, dat al voor WO I werd opgetrokken. Tijdens de oorlog werd de helft platgebombardeerd. Later woonde hier de hoofdonderwijzer van de school. Daarna werd het een bistro en er was al 15 jaar eerder een vakantiehuis. In Heuvelland mogen er geen extra vakantiewoningen gebouwd worden of bij komen. Voor Het Klassement heette het hier De Zevende Hemel. Aangezien het een oude schoolmeesterwoning is en we op wandel -en fietstoerisme mikken, dachten we aan een nieuwe naam waar beide zaken in verwerkt zitten. We kwamen zo uit bij Het Klassement: het woord ‘klas’ zit erin en de wielertoeristen kunnen hier hun klassement verbeteren op de heuvels.”

“Ook nog andere accenten, zoals een schoolbord en schoolkapstok”

De voorbije maanden stonden in teken van grondige renovatie. “De plannen werden getekend in volle coronatijd. Het was niet evident voor de aannemers om de materialen te verkrijgen. Uiteindelijk startten de renovatiewerken enkele dagen na Nieuwjaar tot half november. Waar we konden, hielpen we mee. Zeker in de afwerkingsfase deden we vanalles zelf.” De vakantiewoning telt zes kamers. “Het schoolaspect blijft behouden. Zo kreeg elke kamer de naam van een vroegere onderwijzer uit Westouter. De oudste is Roger, een kwieke man die nu 102 is en veel anekdotes had over vroeger. Verder verwerkten we ook nog andere accenten, zoals een schoolbord en een schoolkapstok.”

Elke kamer heeft een eigen badkamer. “Er is geen grote tuin, maar er zijn wel twee terrassen. De sterkte van het huis is dat alle ruimtes in elkaar lopen. We voorzien alle faciliteiten zoals bed- en badlinnen en de eindschoonmaak is inbegrepen zodat de gasten een zorgeloze vakantie hebben. Tegen het voorjaar voorzien we ook extra accommodatie voor de fietsen. Bovendien liggen we op wandelafstand van lokale horeca, ook dat is een pluspunt. Het is ook de perfecte uitvalsbasis om Ieper, Poperinge en het noorden van Frankrijk te bezoeken. Wij staan steeds paraat om de mensen een korte rondleiding te geven bij aankomst en we voorzien ook steeds voldoende informatie.”

Cursus volgen

Marjan liet zich ook begeleiden door Westtoer en volgt nog een bijkomende cursus. “Westtoer heeft ons prima begeleid tijdens hun workshops en seminaries. Intussen volg ik de cursus ‘uitbater van kleine vakantieverblijven’ bij Syntra in Ieper. Ik leer veel bij over de organisatorische kant, zoals verzekeringen, brandveiligheid. Het is ook boeiend om in contact te komen met mensen uit de brede sector.”

De reservatietool staat intussen online en Het Klassement is ook terug te vinden op Booking.com. “Begin december gaan we officieel open. Intussen is de periode rond Kerstmis en Nieuwjaar al volzet. Het is hier een sfeervol kader om de feestdagen door te brengen. Een standaardweekend is van vrijdagavond tot zondag. Extra dagen zijn ook mogelijk. Via de website vind je alle info terug”, geeft Marjan nog mee.