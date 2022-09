Unizo Vleteren op bezoek bij de oudste, nog actieve cafébazen

Cecile Catteeu (77), beter bekend als ‘Cille van de Zunne’, is al 70 jaar actief als cafébazin.

“Mijn ouders hadden een café en een kleine hofstede. Toen het tijd was om de koeien te melken, riep mijn moeder dikwijls: Cecile ik ga de koeien melken, doe jij maar de pintjes open in het café. Ik was toen amper 7 jaar. Dus sta ik al 70 jaar in dit café”, zegt Cecile trots. “In het café staat nog steeds geen tap, alles komt rechtstreeks uit de fles. In de loop der jaren is er veel veranderd en sinds corona zijn sommige klanten weggebleven. Maar Cecile sukkelt wat met haar gezondheid en is niet meer goed te been. “Café De Zon is gelegen langs de Elverdingestraat in Woesten en is bijna alle dagen open van 10 uur tot 11.30 uur en van 16 uur tot 18 uur. Op de foto Cecile Catteeu, bestuursleden Gerda Goubeir, Ward D’hulster, Melanie Verhille, Geert Soenen en voorzitter Unizo Wim Vannobel.

Remi Gruwez werd dit jaar 80 en is reeds 50 jaar cafébaas van De Meiboom. Remi werd geboren in Café De Sportvriend in Westvleteren en zijn vader was brouwer in de Sint Sixtus abdij. “Mijn café is ook het lokaal voor tal van verenigingen. De Meiboomsprinters, biljartclub de Meiboomstoters, een kaartersclub en uniek in Belgie: de flessenschuttersclub. Wij hebben hier de enige vergunde schuttersclub van Belgie en Noord-Frankrijk. Minstens ieder maand nemen zo’n 70 à 80 schutters deel aan onze ‘flessenschieting’, een sport die minstens teruggaat tot 1908 in de oude Meiboom. De deelnemers schieten met een jachtgeweer op lege flessen. Café De Meiboom is gelegen langs de Oostvleterenstraat in Woesten, rechtover Stock Bossaert. Ieder werkdag open vanaf 16 uur en tijdens het weekend gaat het café vroeger open. Op de foto Gerda Goubeir, Melanie Verhille, Ward D’hulster, Remi Gruwez, voorzitter Unizo Wim Vannobel en Geert Soenen. (RVL/foto’s RVL)