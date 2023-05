Unizo organiseert opnieuw ‘Under the bridge’: Tweede foodtruckfestival

Op zaterdag 24 juni organiseert Unizo voor de tweede keer een foodtruckfestival ‘Under the bridge’ met gratis toegang. De omgeving onder en rond de nieuwe Brigandsbrug wordt omgetoverd tot een sfeervolle en gezellige locatie. Diverse foodtrucks staan er opgesteld met elk hun eigen specialiteit.

De eerste uitgave op zaterdag 25 juni 2022 was een overrompelend succes met elf standen. Met een kleine uitbreiding naar veertien standen en extra specialiteiten mikt de plaatselijke afdeling van Unizo ook dit jaar op een even spetterend culinair en muzikaal festival. Alle standhouders bieden een eigen specialiteit aan en dit tegen democratische prijzen. Wat valt er allemaal te eten? Pizza’s, pasta’s, Mexicaanse taco’s, burito’s en nacho’s, broodjes met beenhesp, ijsjes, aardappelfinesses, Vietnamese pho’s en banh mi’s, Columbiaanse fried chicken, enz. Natuurlijk kan je ook heerlijke wijntjes, biertjes tot zelfs smoothies drinken. De plaatselijke Scouts zorgt voor een verzorgde hoofdingang, masten voor de sfeerverlichting en een compleet ingerichte bar.

Vorig jaar begon het foodtruckfestival om 16 uur, nu is de start om 14 uur. Het evenement mag dit jaar een half uur langer duren. Nu moet het terug om 23.30 uur stil zijn in de omgeving.

Het event wil milieuvriendelijk blijven. Er worden voldoende afvalbakken geplaatst om de omgeving netjes te houden. Unizo doet een oproep aan de aanwezigen om daar zeker gebruik van te maken. Voor de muzikale omlijsting en de ambiance zorgt dj Brecht. Voor de kinderen zijn er springkastelen voorzien, strategisch gelegen naast de Smoothiebar en de IJsboer, met goed toezicht vanuit café De Fagot.

Fietsenstalling

Er is een parking voorzien op de site van bouwstoffen Desmet, toegang via de Waterstraat. De gemeente zorgt voor een fietsenstalling op het Marktplein. Deze fietsenstalling zal ook één dag later dienst doen voor de bezoekers aan het Belgisch kampioenschap wielrennen. De toegang is gratis. De bezoekers kiezen zelf hun foodtruckstanden uit, waarna ze rechtstreeks aan de standhouders betalen.

De laatste zaterdag van de maand juni is hét moment om met een hapje en drankje samen te komen, zowel jong en oud. Dit event valt immers net na de examens voor de jongeren, en de vakantieperiode is ook nog net niet gestart.

Standhouders

Momenteel bevestigden volgende standhouders al hun aanwezigheid: Eat Lupis (Mexicaanse specialiteiten) uit Ledegem – Music Burgers (burgers) uit Izegem – Patatodelicious(aardappelgerechten) uit Lierde – Smoothies uit Ingelmunster – De IJsboer uit Ingelmunster – Pizza’s Mathieu De Wilde uit Pittem – Wijnen Van Assche uit Ingelmunster – Rojas Martha (Colombiaanse voeding) uit Izegem – Cafe De Fagot uit Ingelmunster – Scouts (drankbar) uit Ingelmunster – Hans (broodjes met beenhesp)uit Zonnebeke – Rockinpasta(pasta’s) uit Ruddervoorde – Nammie Nammie ( Vietnameese delicatessen)en Taco Migos (Mexicaanse specialiteiten).

luc.morlion@skynet.be – niels@contrastcommunicatie.be – roland@corselis.be