Unieke fles voor Sefa wijn in Beselare

Vanaf dit weekend wordt Sefa wijn verkocht in Beselare. De wijn is het resultaat van de eerste aanplant van chardonnay druiven op het domein de Reutelvallei en dit door Jan Six (44) en Stefanie Vandenabeele (36). “Het is een stille witte wijn verwijzend naar de lokale heksenfolklore van onze toveresseparochie.”

Het domein de Reutelvallei is gelegen vlakbij de horecazaken Merlijn Wine & Dine en eethuis De Reutel. In maart 2020 werden daar 1.350 wijnstokken aangeplant. Dat resulteerde ondertussen in 100 wijnflesjes van 50 cl. De vinificatie gebeurde op het wijndomein de Monteberg waar de vader van Jan, Jean-Pierre, in 1996 het wijndomein opstartte. “Ook in de toekomst zullen we daar de wijn vinifiëren. We hopen na de volgende oogst ook mousserende wijn aan te bieden. Sefa bubbels moet een knaller worden en meteen ook een mooie herinnering worden aan Sefa Bubbels aan wie door de dorpsgenoten hekserij werd gelinkt.”

Uniek aan de wijnfles is de inhoud van 50 cl met schroefdop. “Ideaal voor een koppel om na een dagtaak nog even na te genieten. Indien deze fles naar inhoud aanslaat zullen we hiervan onze huisstijl maken. We overwegen zeker om ook een klassieke fles van 75 cl op de markt te brengen. Laat ons eerst maar genieten van deze eersteling. Ondertussen kijken we uit naar de uitbreiding van de wijngaard en dat opent dan meteen nieuwe mogelijkheden.” Op het etiket staat het logo van het domein, een heks op een druiventak. Alle wijnflessen werden met de hand genummerd. De Sefa stille wijn is enkel en alleen te bestellen via de Facebookpagina van het wijndomein.