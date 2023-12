Unieke drankbar La Bul op kerstmarkt in Nieuwpoort: “Kerstkraampje van een iets hogere allure”

Op de kerstmarkt in Nieuwpoort staat een opvallende verschijning: La Bul, een doorzichtige bubbel die fungeert als een unieke drankbar. Het idee achter dit innovatieve concept komt van Wim Rommens, bekend van restaurant Julien.

La Bul, een doorzichtige opblaasbare iglo, biedt toegang aan een divers publiek. Wim Rommens vertelt: “Naast Julien beheren we tijdens de kerstperiode ook La Bul op de kerstmarkt. Hier serveren we een selectie van verfijnde dranken, waaronder champagne, oesters, biertjes, en gin tonic, in een kerstkraampje van een iets hogere allure.”

Inspiratie uit Wallonië en Brussel

De parallel met het restaurant is duidelijk, waar verse vis direct van vangst naar bord gaat. Wim legt verder uit: “Hoewel we hier geen warme gerechten kunnen aanbieden, werken we wel met dezelfde leveranciers en dagverse producten, waardoor we de kwaliteit van Julien doortrekken naar La Bul.”

Het idee voor La Bul ontstond via een vriend die een vergelijkbaar concept in Wallonië en Brussel toepast, gericht op het bieden van geborgenheid aan kinderen in scholen. “We hebben dat concept overgenomen en bedachten om het te huren voor een kerstmarkt. We hebben nu al twee jaar La Bul in Nieuwpoort en ik beheer dit samen met Maarten Ooms, de vriend van mijn nicht.”

Toegankelijk

Met dagelijkse openingstijden vanaf elf uur is La Bul toegankelijk voor iedereen. “We willen geen mensen hier naartoe trekken voor geborgenheid, tenzij het regent, dan wordt La Bul een echte trekpleister”, lacht Wim. Vorig jaar speelde het weer parten, maar dit jaar heeft de stad snel gereageerd door een overdekte schaatspiste toe te voegen. Rommens verklaart zich nader: “We merkten vorig jaar dat mensen hier gemakkelijk binnenkomen bij regen. Nu, met de groeiende bekendheid, wagen mensen ook bij droog weer de stap om La Bul te ervaren.”

Terugblikkend op het restaurant Julien, benadrukt Wim Rommens de impact van de ‘Zee van Smaak’-wedstrijd van Westoer. “Het heeft ons extra op de kaart gezet en merkbaar meer aandacht getrokken, zelfs vanuit Brussel. Het gerecht van griet met langoustine staat nog steeds op de kaart en we geloven dat dit ons in het voorjaar nog vruchten zal afwerpen.”

Samenvattend nodigt Rommens iedereen uit voor een heerlijk glaasje bier of champagne bij La Bul, gevolgd door een gastronomische ervaring bij Julien, de perfecte mix voor een onvergetelijke ervaring tijdens de feestdagen.