Uitverkoop van inboedel iconisch luxehotel La Réserve is groot succes: “95 procent van spullen krijgt tweede leven”

La Réserve in Knokke-Heist hoopt midden maart opnieuw gasten te verwelkomen. Tegen begin juli moet de eerste fase van de renovatie helemaal afgerond zijn. Om daar plaats voor te maken, werd de hele inboedel verkocht. Volgens hotelmanager Mathieu Maertens verlopen de verbouwingswerken alvast vlot en volgens plan. “Onze gelijkvloers wordt de mooiste van België”, zegt hij.

“Het zijn drukke weken, maar het is leuk om te zien dat alles goed vooruitgaat.” Hotelmanager Mathieu Maertens aanschouwt dagelijks de transformatie die La Réserve in Knokke-Heist momenteel ondergaat. Nu nog een bouwwerf, maar binnen enkele maanden moet de benedenverdieping van het hotel ‘de mooiste van België’ zijn. “We hebben die ambitie en zullen daarin slagen ook”, zegt Maertens.

Veiling groot succes

Ondertussen is het bekendste hotel aan de kust al een kleine twee weken gesloten. Maar stilzitten doen ze dus niet. Zo blikken ze in Knokke-Heist tevreden terug op de uitverkoop van honderden spullen. Luxeservetten, zitkussens in namaak krokodillenleer of een vitrinekast: je kon het allemaal voor een scherp prijsje kopen. “En de respons was massaal”, aldus Mathieu Maertens. “Zowel online als offline was er heel veel interesse. We schatten dat we ongeveer 95 procent van alle spullen verkocht hebben. We kunnen dus wel spreken van een groot succes.”

Hotel La Réserve is sinds 2021 in handen van Marc Coucke en Bart Versluys. Zij lieten al verstaan dat het zonde zou zijn om ‘al die kwalitatieve stukken in de vuilnisbak te gooien’. En in hun opzet om dat te vermijden, zijn ze dus geslaagd.

Tweede leven

“Het is goed om te weten dat we hebben bijgedragen aan de circulaire economie”, knikt de hotelmanager bevestigend. “Sinds de verkoop is afgerond, kregen we al veel foto’s binnen van mensen die een aankoop deden en trots zijn nu een stukje La Réserve in huis te hebben. Maar evengoed waren er veel horecamensen die zaken hebben gekocht. Ruw geschat hebben zeker 1.500 spulletjes een tweede leven gekregen.”

Terug naar de verbouwingswerken dan. De benedenverdieping is momenteel nog één grote bouwwerf, maar daar moet snel verandering in komen. Midden maart wil het hotel opnieuw gasten verwelkomen. Weliswaar met roomservice. Vanaf begin juli moet La Réserve op volle toeren draaien mét alle service inbegrepen. De iconische zaak opent op 9 juli met de stempel van driesterrenchef Peter Goossens in de keuken. De uitdaging is om van La Réserve weer een vijfsterrenhotel van te maken, zoals vroeger het geval was. En daarvoor zal de komende tijd dag en nacht gewerkt worden. (MM)