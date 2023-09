Uitbaters Zotte Mutse houden het na 18 jaar voor bekeken, maar overnemer staat al klaar

Bart Bilcke (51) en Sophie Verbeke (47) van restaurant Zotte Mutse in Beernem staan op zondag 22 oktober voor het laatst in hun zaak. Vanaf 1 november neemt een Gentse horecaondernemer de zaak over. Voor de uitbaters is het tijd voor een nieuwe uitdaging. “We zullen onze klanten enorm missen, we hebben lief en leed met hen gedeeld”, klinkt het.

Sinds 2006 baten Bart en Sophie restaurant de Zotte Mutse aan de Kasteelhoek in Beernem uit. Voordien hadden ze al zeven jaar lang een restaurant op ’t Zand in Brugge. “Maar we waren uit op een nieuwe zaak en zochten specifiek naar wat we nu bijna 18 jaar lang gedaan hebben. In al die jaren is aan ons concept amper iets gewijzigd. Iedereen is en was hier welkom. Van gezinnen tot kinderen tot trouwfeesten en verjaardagen, we hebben alles gehad”, steekt Bart Bilcke van wal. “Ook de edities van onze barbecue ‘end of summer’ waren tien jaar lang legendarisch. We verwelkomden soms tot 200 mensen”, pikt Sophie in.

Band opgebouwd

Zij roerde jarenlang in de potten, hij deed de zaal en heel wat administratief werk. Ondertussen werkt het koppel met drie voltijdse vaste personeelsleden en heel wat anderen die in het weekend inspringen. “Binnen kunnen tot 85 mensen zitten, op ons terras bijna 100. Hier zijn heel veel mensen vaak komen eten. We hebben met velen echt een band opgebouwd. Toen we net open waren, zagen we hier ouders met hun kind in de maxicosi toekomen. Ondertussen komen die kindjes al met hun liefje dineren”, lacht Bart.

“We stoppen niet om een negatieve reden. We doen dit met enorm veel passie en genieten er nog elke dag van. Maar we hebben beslist dat we dit niet tot aan ons pensioen willen doen, waardoor we nu voor een andere uitdaging willen kiezen. Ik doe dat al bij een bedrijf dat keukenmateriaal en porselein verdeelt in Brugge, Bart speurt na de overname de arbeidsmarkt af”, gaat Sophie verder. Ondertussen combineert ze haar nieuwe job nog steeds met de zaak, waar ze na haar uren en in het weekend nog heel wat uren meedraait.

Emotioneel

Volgens Sophie worden de komende weken niet alleen zwaar door de vele extra reservaties, maar ook mooi en emotioneel. “Bovendien bouwden we een prachtige band op met ons personeel. Sophie is meter van iemand die hier werkte en we zijn allebei getuige geweest van mensen die bij ons aan de slag waren. We hebben altijd geluk gehad met onze personeelsleden en zijn blij dat de overnemer op hen een beroep wil doen”, gaat Bart verder.

Het koppel is niet van plan om op hun lauweren te rusten. “We zijn nog brandend enthousiast om aan iets nieuws te beginnen”, besluit Sophie.