Uitbaters Vintage wachten Batjes niet af en stoppen per direct: “Met pijn in het hart, maar we moesten dit doen”

Ze zijn niet over één nacht ijs gegaan, maar het is ook niet zo dat ze er al maandenlang op broedden. Het nieuws kwam dan ook hard binnen in een horecastad als Izegem: Vintage gaat morgenmiddag 15 juni nog voor een laatste keer open. “Het is een goed draaiende zaak, maar wij – die ook allemaal fulltime werken – moesten te veel bijspringen”, duidt Nico Reynaert. “Op de duur was het niet meer houdbaar.”

In december 2019 namen Nico Reynaert en zijn vrouw Nathalie Verbeke en Kurt Naessens de uitbating van The Vintage over. De zaak was eerder gestart als Vespaz en had later de naamsverandering naar Vintage ondergaan. “We wisten dat dit een goede zaak was en wilden hier ook verder investeren en de uitbating verder uitbouwen. Maar niet met de bedoeling om hier iedere dag ook zelf te staan. We startten ook onder een ongunstig gesternte, want na amper enkele maanden was daar de eerste lockdown, een tweede zou snel volgen.”

Goed team, maar (vast) volk te kort

Niettemin nam Vintage snel zijn plaats in in het Izegemse horecalandschap. “Maar we hadden wel wat personele wissels. Onze eerste kok startte met zijn partner – echt topmensen – een eigen zaak in Wingene, een andere kok ging ook zelfstandig. Intussen zijn we aan onze vierde kok toe. We hebben hier ook een goed team van flexi’s, maar het ontbreekt ons aan vaste mensen. Dat is niet enkel ons probleem, maar dat van de hele horeca. Maar het kwam er dus op neer dat wij telkens moesten inspringen, vaak ook last-minute. En dat was niet meer houdbaar.”

Kurt Naessens werkt ondertussen in De Plataan en runt ook nog de cafetaria van sportcentrum De Krekel, Nico is fulltime aan de slag bij Vandemoortele en Nathalie is voltijds tewerkgesteld bij de stad Izegem. “Op de duur moesten wij vakantie beginnen nemen om hier in de zaak te staan. Dat was niet bedoeling. Vergeet ook niet dat we ondertussen vijftigers zijn, het kruipt ook in de kleren als je twee jobs moet combineren.”

Zaak draait op volle toeren

Tot de laatste dag zal de zaak ook op volle toeren gedraaid hebben. “Kijk eens naar het terras. Het zit vol hé. Daar hadden we niet over te klagen, het is een goede zaak op een toplocatie. We hadden graag nog de Batjes gedaan, maar we werden weer geconfronteerd met hetzelfde probleem. We hebben de knoop moeten doorhakken. Met pijn in het hart, maar we moeten dit doen voor onszelf. We hebben ook nog een privéleven, op de duur zou je anders onderuit gaan.”