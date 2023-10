Uitbaters Tieltse broodjeszaak Junalicious staan in halloweenoutfit in hun zaak

Elk jaar rond de periode van Halloween en Kerstmis maken Maïté en Nathalie van broodjeszaak Junalicious in Tielt er een erezaak van om hun interieur aan het thema aan te passen. Dit jaar gaan de dames zelfs nog een stapje verder en is niet alleen het interieur omgetoverd in halloweensfeer maar staan uitbaters zelf ook volledig in halloweenoutfit en maquillage in de zaak.

Een broodje eten tussen heksjes, spookjes en spinnenwebdecoratie: de aanwezige klanten vinden het alvast geweldig ook al beseft iedereen dat er deze keer een zuur kantje aan de extra inspanning hangt.

Moeilijke tijden

“Dit jaar wouden we een stapje verder gaan dan andere jaren, misschien nog één keer alles geven met dit halloweenthema. Het is een publiek geheim dat we sinds de uitvoering van het mobiliteitsplan en vooral de knip aan “De Bek” moeilijke tijden doormaken.”

“Bestellingen en leveringen ’s morgens zijn er nog voldoende maar in de voormiddag stopt hier bijna niemand meer. Het takeawaygebeuren is sinds de invoering midden september dan ook van de ene op de andere dag teruggevallen tot quasi nul.”

Omrijden

“Er zijn wel drie parkeerplaatsen maar die delen we met ander handelaars zoals de nabijgelegen bank, bakker en slager waardoor die meestal bezet zijn. Eens de mensen de bocht (kruising Felix D’hoopstraat – Adolf Loosveldstraat) voorbij zijn, moeten ze een hele toer rijden om hier terug in de buurt te geraken dus dat doet niemand en passanten wandelen echt geen 100 meter of meer voor een broodje.”

Het contrast met enkele weken geleden is enorm, waar er hier vroeger ’s middags een rij klanten stond aan te schuiven is het hier nu zeer kalm. Enkel mensen die hier in de buurt werken en een uurtje pauze hebben doen nog de moeite om te voet tot hier te komen.”

Sluiting?

“Het is voor die mensen die toch nog de weg vinden naar onze zaak dat we deze inspanning met plezier doen al hebben we ons zelf tot 1 december gegeven om knopen door te hakken, helaas is de winkel sluiten een van de pistes die meer en meer naar bovenkomt”, besluit uitbaatster Nathalie Soenens.