Uitbaters ’t hof van Rembrandt nemen ’t Klein Venetië over: “We morrelen niet aan succesformule”

Het café met het mooiste terras en dito uitzicht van Brugge, aan de Rozenhoedkaai met zicht op het belfort, is in nieuwe handen. Na vijftien jaar uitbating laat Philippe Lanckriet (66) ’t Klein Venetië over aan Peter De Smedt (57) en Carla De Clerck (47), bekend als uitbaters van Het Hof van Rembrandt op de Eiermarkt. “De gewone Bruggeling is en blijft hier zeker welkom”, klinkt het.

Café ’t Klein Venetië vult al decennialang een bijzondere plaats in binnen de horeca in de Brugse binnenstad. De zaak aan de Rozenhoedkaai, met zicht op het monumentale belfort, is gelegen op een echte toeristische hotspot, maar slaagt erin om naast een massa toeristen ook een vaste en grote schare gewone Bruggelingen aan te trekken. De steeds gemoedelijke sfeer en de voor deze locatie erg democratische prijzen – minder dan drie euro voor een pintje of koffie – dragen daar zeker toe bij.

Na een korte sluitingsperiode opende begin dit jaar het kleine cafeetje opnieuw de deuren en wel met nieuwe uitbaters. Na zo’n vijftien jaar uitbating door Philippe Lanckriet nam het echtpaar Peter De Smedt en Carla De Clerck, bekend als uitbaters van Het Hof van Rembrandt op de Eiermarkt, de zaak over.

Toeristenbootjes

’t Klein Venetië kent een lange geschiedenis en was lange tijd verbonden met de uitbating van de toeristenbootjes op de reien. De zaak werd jarenlang uitgebaat door de familie Coudenys die nu nog altijd een bootjesexploitatie heeft met toegang en aanlegsteiger vlak bij ’t Klein Venetië.

“Wij kwamen hier al vaak over de vloer nadat we gedaan hadden met werken in ’t Hof van Rembrandt”, vertelt Peter. “Ik mag wel zeggen dat we vaste klanten waren en zo leerden we natuurlijk ook uitbater Philippe Lanckriet goed kennen. Hij liet hier op een dag verstaan dat hij, gelet op zijn toch al wat gevorderde leeftijd, wilde stoppen en een overnemer zocht. Maar hij wilde zijn zaak overlaten aan Bruggelingen met een groot hart voor de zaak… En zo is van het een het ander gekomen en konden we een overeenkomst bereiken voor de overname van de zaak.”

Peters vrouw Carla zal het gezicht zijn van de zaak en de dagelijkse leiding op zich nemen. “Eigenlijk zullen we hier zo weinig mogelijk veranderen”, zegt Carla. “Het is nu al zolang een succesformule dus waarom zouden we daaraan morrelen? Hier een daar misschien een nieuw laagje verf, wat nieuwe verlichting en op termijn ook nieuw sanitair maar daar zal het bij blijven. Peter en ik hebben respectievelijk ongeveer 40 en 25 jaar ervaring in de horeca, dus we zijn er vast van overtuigd dat het goed komt met dit nieuwe avontuur voor ons.”

Democratisch

“Natuurlijk komen hier veel toeristen over de vloer, maar het is ook een echt Brugs café en de gewone Bruggeling is en blijft hier welkom voor een goede oude Jupiler van het vat of een lekkere koffie aan een blijvend democratische prijs”, geeft Peter nog mee.

(PDV/foto DC)