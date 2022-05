Uitbaters ‘t Frituurke willen na 35 jaar hun zaak verkopen: “We hebbens ons altijd ‘gejeund’”

‘t Frituurke in de Ieperstraat in Geluwe staat te koop. Dany Warnez en Mireille Ghesquiere baten dat al 28 jaar uit. Dany (65) is officieel op pensioen, maar werkt nog mee. Het koppel woont in Wevelgem, waar ze eerst zeven jaar een frituur uitbaatten. Dany en Mireille staan in totaal al maar liefst 35 jaar in een frituur.

“We voelen het, de jaren zijn daar”, zegt Mireille (62). “We doen verder in de hoop dat we iemand vinden die de frituur wil overnemen. We gaan hen in het begin zeker nog een tijdlang begeleiden.” Dany en Mireille werkten in de tapijtweverij Franco Belge. Hij was er mecanicien en ze waren daar bovendien nog conciërge. “In Wevelgem namen we een frituur over aan de overkant van feestzaal De Tolbrug in de drukke Kortrijkstraat”, vertelt hij. “Dat waren vrienden van mijn broer en zo ging de bal aan het rollen.” Waar zich nu ‘t Frituurke bevindt, was vroeger een schoenwinkel. Het pand stond anderhalf jaar leeg. Een frituur uitbaten is veel, hard en lang werken. “Vroeger was onze frituur in Wevelgem open tot 2 uur”, blikt Mireille terug. “Er waren daar geen zitplaatsen. Hier zijn er nu 34. Op stoofvlees na, maak ik in de keuken alles zelf. Het stoofvlees maakt Dany klaar en dat is hier een topper. Er staat heel veel op onze kaart en we bieden ook suggesties aan.”

Om te mogen serveren op een bord volgde Mireille in 1994 aan het toenmalig Vormingsinstituut in Ieper een opleiding traiteur-banketaannemer. Voor kandidaat-overnemers heeft de resto-snack alvast heel wat troeven. “De ligging op een drukke baan is goed en aan de overkant hebben we een private parking voor onze klanten”, zegt Dany. “Een troef is ook ons vast cliënteel”, benadrukt zijn echtgenote. “Klanten uit pakweg Wervik, Menen en Zonnebeke hebben hier in het weekend hun vaste tafel.” In Geluwe zijn er maar twee frituren meer. Door de jaren heen hebben Dany en Mireille heel veel zien veranderen. Zoals de groei van het aantal producten in een frituur. “Destijds in Wevelgem hadden we al veel”, blikt Dany terug. “Ook het uitgangsleven is in de loop der tijden veranderd. De jonge gasten gingen vroeger uit per fiets of te voet. Nu met de auto.” “Vroeger was er aan de overkant café Apzurt en staken de klanten de straat over om bij ons frieten te komen halen”, vertelt Mireille. “En vlakbij was er jeugdhuis De Jukte. Er zaten daar veel gasten van de Chiro, maar dat is allemaal weg.” Het grote probleem in de horeca is het gebrek aan voldoende medewerkers. “Op dat vlak mogen we niet klagen”, benadrukt Mireille. “Mijn zus komt elke zaterdag helpen. Om de twee weken mijn dochter en kleinzoon. We hebben ook twee jobstudenten.”

Voor alle duidelijkheid: ‘t Frituurke sluit nog niet. Wel zal het gesloten zijn tijdens de Gapersfeesten in juli. “Door corona waren er twee jaar geen”, vertelt Dany. “De vorige jaren hadden we een groot terras en serveerden we mosselen. Er kwam daar heel wat voorbereiding bij kijken.” En tenslotte: of Dany en Mireille zelf graag een frietje stekken? “Van vrijdag tot en met zondag eet ik frieten met een brochette en een frikandel en tijdens de winter met stoofvlees”, lacht Dany. “Op andere dagen eet ik zelden frieten .“ Ik zou ook wel een frietje stekken, maar niet zoals Dany”, haakt Mireille in. Wanneer het doek valt over ‘t Frituurke zal Dany meer tijd hebben voor zijn hobby: vissen. Dany is afkomstig uit Moorsele, Mireille uit Lauwe. Ze hebben een dochter Sofie. De uitbaters hopen alvast dat het lukt om ‘t Frituurke te verkopen. “Er zijn een viertal geïnteresseerden langs geweest”, klinkt het. “Bij de bank een lening krijgen voor de horeca is tegenwoordig niet simpel. Bij de kandidaten waren er jonge mensen van 25 à 30 jaar. Hoeveel kansen hebben ze om te sparen in deze moeilijke tijden?” En of ze het gaan missen wanneer het is afgelopen? “Ik niet, we hadden al vroeger moeten kijken om onze frituur te verkopen”, zegt Dany. “Ik ga het wel missen”, reageert Mireille. We hebben ons altijd gejeund. We gaan tijd maken om te profiteren.” (EDB)