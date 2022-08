Uitbaters Resto De Pepermolen in Lissewege op zoek naar nieuwe uitdaging

Net zestien jaar na hun start als uitbaters van restaurant De Pepermolen laten Kevin Grymonpon en Joke Demaecker weten dat het welletjes is geweest. “We hebben het altijd graag gedaan, maar nu kiezen we ervoor om meer tijd voor het gezin, met twee dochters, vrij te maken.”

Op 16 juli 2006 openden de getogen Gentenaar Kevin Grymonpon (44) en Joke Demaecker (43), uit Sint-Pieters Brugge, de deuren van restaurant De Pepermolen aan het vaartje in Lissewege. Kevin had toen de hotelschool van Koksijde achter de rug en net zoals Joke had hij ook de opleiding hotelmanagement gevolgd. Het was tijdens die laatste opleiding dat ze elkaar leerden kennen en besloten om samen in de horeca te stappen. “We zijn beiden al van in onze tienerjaren actief in de horeca. Voorafgaand aan De Pepermolen werkten we enkele jaren in de horeca in Gent en bijna twee jaar in restaurant-feestzaal De Grote Stove in Zuienkerke”, vertelt Joke. “De Pepermolen was er niet bepaald goed aan toe toen we het overnamen. Het was naast restaurant ook nog tearoom en er werden wat kamers verhuurd. Wij wilden ons enkel focussen op restaurant en hebben flink gerenoveerd. We openden onze deur voor het eerst op een prachtige zomerdag. Doordat ik zelf van Sint-Pieters, vlakbij dus, afkomstig ben en wel wat mensen kende, kregen we al vlug heel wat klanten over de vloer. In de keuken legden we ons toe op een beperkte kaart met klassieke Frans-Belgische gerechten die wel steeds speels op het bord gebracht werden.”

Afscheid in schoonheid

Kevin en Joke werken nog steeds graag in Lissewege. Volgens hen is het een dorpje met heel wat toeristen, maar ook een aangenaam dorpsgevoel en veel collegialiteit tussen de zelfstandige uitbaters die er actief zijn. Dat klinkt allemaal bijzonder positief, dus waarom dan toch het afscheid aankondigen, willen we weten van Joke. “We staan nog steeds met heel veel enthousiasme en liefde in ons restaurant, maar intussen staan we bijna 30 jaar in het vak en we voelen dat het tijd is voor iets anders”, zegt Joke. “Het is een zeer zware job. We kiezen er ook bewust voor om meer tijd te maken voor ons gezin, met twee dochters van 12 en 14 jaar. Maar naar onze klanten toe zeg ik: nog niet getreurd want we blijven zeker tot het einde van het jaar geopend zodat iedereen nog eens kan komen genieten! We willen graag in schoonheid afsluiten! Wat we daarna gaan doen? Daar hebben we zelf al enkele ideeën over, maar het is nog te vroeg om daar al iets over te zeggen.”

Meer info:info@restaurantdepepermolen.be