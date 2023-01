Uitbaters Passage starten nieuwe zaak aan de Westkust: “Konden hier niet verder groeien”

Arno Depoorter (25) en Hermien Vermeulen (25) zetten na bijna vijf jaar hun restaurant Passage in de Veurnestraat 11 in Poperinge te koop. “We willen nog meer inzetten op het gastronomische en ondervinden dat het pand in Poperinge zich daar minder toe leent”, zegt het jonge koppel.

“Wij leerden elkaar kennen in hotelschool Ter Duinen in Koksijde waar we allebei de opleiding Hotel-restaurant en het zevende jaar Wereldgastronomie volgden. Daarna deden we daar het specialisatiejaar Patisserie-chocolaterie bij”, zegt Hermien, die afkomstig is van Nieuwkerke.

Arno deed ervaring op tijdens stages in het driesterrenrestaurant De Librije in het Nederlandse Zwolle, Souvenir in Ieper (ondertussen verhuisd naar Gent, red.), en Maison D in Ronse. Hermien vervolmaakte zich in de job tijdens stages in Pegasus Poperinge, Trilogie Kemmel, en Souvenir Ieper. “In de hotelschool zaten we in dezelfde klas, en mochten we stage lopen in twee verschillende restaurants in het Spaanse Valencia”, zegt Hermien.

Op woensdag 18 april 2018 openden ze het restaurant Passage in de Poperingse Veurnestraat, waar het koppel eerder ook al ervaring had opgedaan. “We komen beiden uit een familie met zelfstandigen, dus we wisten voor welke uitdaging we stonden”, zegt Arno.

Kiezen voor Noordzee

“Passage heeft enkele enorme troeven. Het restaurant bevindt zich op een steenworp van de Poperingse Grote Markt, aanpalend is er een doorgang van de Veurnestraat naar het stadspark, een groot tuinterras en er is een speelpleintje. Er is plaats voor zestig couverts, maar wij houden het op 38. Wij bieden een gastronomische keuken, seizoensgebonden en dagvers, gebaseerd op de Franse en vernieuwende Europese keuken. We werken uitsluitend met producten uit onze Westhoek en alleen met vis uit de Noordzee”, legt Arno uit.

“In het begin boden we ook tearoom aan, maar door personeelsgebrek zijn we daarvan afgestapt. Arno staat in de keuken, waar hij een zeer goede hulp heeft. Ikzelf heb de leiding in de zaal, en daar is het momenteel moeilijk om goed personeel voor te vinden”, aldus Hermien.

Locatie nog geheim

“De keuken bevindt zich in de kelder, met zicht op de straat. En volgens mij is de afstand naar de zaal te groot. In een gastronomisch restaurant willen de klanten nu en dan ook eens de chef zien en aanspreken. En dat is hier nu moeilijk, het pand leent er zich niet echt toe. We maakten hier een zeer mooie start, maar we kunnen hier niet verder groeien. We vonden een mooi pand aan de Westkust, dat ons een stap verder in de richting van onze ultieme droom brengt. De exacte locatie houden we liever nog geheim, tot alle onderhandelingen definitief zijn. Het betreft een restaurant met een zeer mooie keuken, centraal in het restaurant. Ons concept zal daar beter tot zijn recht komen. We zullen er louter op menu werken, en niet meer à la carte. Ondertussen staat Passage te koop via een gespecialiseerd immokantoor”, zegt Arno nog.

Gedurende de maanden dat Passage nog open is, kan men er eten ’s middags en ’s avonds van woensdag tot zondag, met uitzondering van de zaterdagmiddag. “Wat betreft onze cadeaubonnen is er geen enkel probleem, die blijven zowel geldig in Poperinge als in onze nieuwe locatie”, besluit Hermien.

Meer informatie via info@passagepoperinge.be, 057 36 42 62 en Facebook.