Uitbaters nieuw cultuurcafé De Schakel in Waregem gekend: “Het pand bruisend maken”

Het cultuurcentrum en stadsbestuur gingen de voorbije maanden op zoek naar uitbaters voor het toekomstige cultuurcafé in De Schakel in Waregem. Met Hein Defrenne van Sportkafee Jeugdcentrum en chef Timo Berth van catering Beggie staan er vanaf 2024 gekende horecagezichten in de gloednieuwe zaak.

De renovatie en uitbreiding van CC De Schakel draaien op volle toeren. Het cultuurcentrum krijgt een nieuwe look en er zal een eigen cultuurcafé in huizen dat ook buiten de geplande voorstellingen geopend zal zijn. Het stadsbestuur vermoedt dat de werken tegen april 2024 afgerond zullen zijn.

De voorbije maanden zocht de raad van bestuur van De Schakel samen met het Waregemse stadsbestuur naar uitbaters voor de nieuwe culinaire en culturele hotspot. “Hein Defrenne, bekend van PartyCompleet en als uitbater van het Sportkafee jeugdcentrum, zal het unieke karakter van het cultuurcentrum vertalen naar een eigentijds cultuurcafé”, vertelt schepen van Cultuur Pietro Iacopucci (CD&V).

7/7 open

“Timo Berth van catering Beggie zal het foodconcept opzetten en het keukenteam leiden. Samen met Hein zal hij een uitnodigende omgeving creëren waar bezoekers dagelijks kunnen genieten van een gezellig samenzijn met een fris drankje en een heerlijke hap.”

De zaak zal vanaf volgende lente zeven op zeven geopend zijn. “Ik kijk ernaar uit om een nieuw verhaal te schrijven”, reageert Hein. “De Schakel wordt met het cultuurcafé meer dan enkel de geprogrammeerde voorstellingen. Met het nieuwe concept gaan we het pand bruisend maken.”

Grote honger

Defrenne en Timo Berth kennen elkaar goed. “We werken regelmatig samen en begrijpen elkaar zonder veel woorden. Een plus een is drie. De gedeelde honger en goesting om iets nieuws te creëren is erg groot.”

Beide heren gaan de komende maanden op zoek naar medewerkers. “Aangezien we alle dagen open zullen zijn, willen we een aantal voltijdse werkkrachten in dienst nemen”, besluit Defrenne. (LV)