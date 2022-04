Uitbaters Mout runnen zomers Proeflab in tuin Sint-Janshospitaal Damme

De uitbaters van Bistrobar Mout in Damme zetten deze zomer van 26 mei tot 28 augustus het Proeflab voor culinair erfgoed op in de tuin van de historische Sint-Janssite in Damme.

Deze buitenbar met fijne hapjes en drankjes maakt deel uit van de werking van het Erfgoedlab waarbij de steden Damme en Brugge op de historische Sint-Janssite in Damme een culturele, erfgoedkundige samenwerking aangaan. Net als vorig jaar vindt er ook dit jaar in de zomer een expositie plaats waarbij erfgoed erg tastbaar wordt gemaakt voor de bezoeker.

Smaakbeleving

Bistrobar Mout van chef Quinten Monteyne en gastvrouw Sofie Somnel zet met het Proeflab in op gezonde lokale producten met een erfgoedverhaal. “Vergeten groenten en traditionele bereidingen staan bovenaan onze menukaart”, zegt chef Quinten Monteyne. “Samen met foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh gaat het Proeflab aan de slag om jong en oud te verwennen met culinair erfgoed.”

Deze pop-up belooft een heuse smaakbeleving te worden, waar het erg aangenaam vertoeven is met een prachtig zicht op het eeuwenoude Sint-Janshospitaal en de kerk van Damme.

Lokale lekkernijen

“’Damme geeft tijd’ is al enige tijd onze leuze”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V+). “En Damme geeft nu dus tijd om lokale lekkernijen te ontdekken in combinatie met originele fruitsappen of biologische wijnen en bieren.”

In juni is de pop-up open op zaterdag en zondag van 11 tot 19 uur. In juli en augustus kan het publiek proeven van donderdag tot en met zondag.