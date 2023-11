Uitbaters Mieke en Dirk van De Lisdodde in Pollinkhove gaan met pensioen

Mieke Verkarre (62) en Dirk Dauwens (65) trekken op 28 november de deuren van brasserie De Lisdodde in Pollinkhove achter zich dicht. Na 38 jaar gaan ze met welverdiend pensioen. “De zaak is verkocht. De nieuwe eigenaars zullen na wat opfrissingswerken in de loop van maart terug openen.”

Mieke en Dirk baten De Lisdodde uit sinds 1985. De horecazaak ligt aan een prachtige vijver in een oase van rust en is genoemd naar een gelijknamige plant die elk jaar in de vijver bloeit. De Lisdodde was eerst een restaurant, maar om gezondheidsredenen moest chef Mieke het de laatste jaren noodgedwongen wat kalmer aan doen en omschakelen naar een brasserieformule. Ook de kaart en openingsuren werden beperkt.

“We zijn ontzettend blij dat de zaak is verkocht en ons levenswerk niet verloren gaat”, zegt het horecakoppel. “Nog tot 28 november zijn we open. We hebben het altijd met hart en ziel gedaan, maar het is een zware stiel. Er waren periodes dat we zeven dagen op zeven open waren en dat heeft fysiek zijn sporen nagelaten. Maar we zullen het vanaf december rustiger aan kunnen doen en zelf wat meer op uitstap kunnen gaan. En natuurlijk ook tijd doorbrengen met onze kleinkinderen Jelle (10) en Axelle (6).”

Mieke Verkarre zal bijna 45 jaar aan het fornuis hebben gestaan. “Ik genoot mijn koksopleiding aan hotelschool Spermalie in Brugge en in 1979 behaalde ik zelfs de eerste prijs in de wedstrijd ‘Jongste kok van België’”, weet ze nog. “Sinds 1985 baat ik samen met Dirk De Lisdodde uit”, zegt Mieke.

Dankwoord

“We bewaren veel mooie herinneringen aan de voorbije jaren”, besluiten Mieke en Dirk. “We willen al onze klanten van harte bedanken voor het jarenlange vertrouwen, maar ook het personeel dat bij ons aan de slag was. Goed personeel vinden is niet gemakkelijk in de horeca. En we wensen onze opvolgers natuurlijk alle succes toe”, besluiten ze. (KVCL)