Uitbaters Italiaans restaurant Port Basil in Zeebrugge stoppen ermee, pizzabakker Manzo neemt over

De uitbaters van het Italiaanse restaurant Port Basil in de gebouwen van Seafront (de vroegere gebouwen van de Vismijn in Zeebrugge) waren al een tijdje op zoek naar overnemers voor hun bloeiende zaak.

De zaak beschikt over een mooi terras met zicht op de jachthaven. Hun zoektocht naar een overnemer kunnen ze nu stop zetten want hun eigen pizzabakker Manzo die er tien jaar werkte, zal de zaak verder zetten met zijn vrouw Mina en ook dochter Elina wordt klaar gestoomd om mee te draaien in de zaak.

Vanaf vandaag (vrijdag) zijn ze terug open voor de vertrouwde pizza of pasta. Volgens seizoen pakken ze ook uit met tal van suggesties. De echte favorieten van chef Manzo zijn alvast de pizza pesto en de pasta Vongole.

Droom in vervulling

Met deze overname gaat zijn droom om een eigen zaak te runnen in vervulling. Hij zal blijven werken met dezelfde kwaliteitsvolle Italiaanse basisingrediënten. De zaak is telkens open van woensdag tot en met zondag.

