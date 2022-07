Uitbaters gevonden voor cafetaria Roeselaarse Sportoase

Jens Brysse (32) en zijn vriendin Bieke Vancoillie (29) heropenen dinsdag de deuren van O Brasserie, de horecazaak bij het zwembad Sportoase. Het koppel runt momenteel al ruim zes jaar café St.Georges op het Stationsplein en zal beide zaken combineren. “Het potentieel van deze zaak konden we niet laten liggen.”

De voorbije tweeënhalf jaar bleef de cafetaria van het zwembad Sportoase gesloten. Dat tot groot verdriet van de vele zwemmers die er over de vloer komen. “Je hoort echt wel dat het nodig is dat de zaak weer open is”, aldus Jens Brysse en Bieke Vancoillie.

Hotel- en toerismeschool

Zij kwamen vooral tijdens de coronacrisis veel zwemmen, daarvoor ging het koppel er ook vaak lunchen. In augustus vorig jaar ging het koppel voor het eerst rond de tafel met Sportoase.

“Ik heb volwassenonderwijs hotel- en toerismeschool in Spermalie gevolgd en wou al langer een horecazaak runnen met een keuken”, aldus Jens. Door een nieuwe coronagolf vorig jaar hapte het koppel pas later toe. Onlangs werd er een overeenkomst gevonden met Sportoase. Het Roeselaarse koppel opent dinsdag de deuren van O Brasserie.

Veel potentieel

Jens en Bieke zijn in Roeselare vooral bekend van café St.Georges op het Stationsplein. “We blijven verder doen met het café. Door in beide zaken met personeel te werken, kunnen we beide combineren. Deze kans mochten we niet laten schieten.”

“O Brasserie heeft echt veel potentieel: een uitstekende ligging, vlak bij bedrijven, een mooi speelpleintje en bij een zwembad waar ook verschillende clubs langskomen. Het cliënteel zal hier anders zijn, maar we denken dat er hier minder pieken en dalen zullen zijn dan in onze andere zaak.”

Verjaardagsfeestje

In O Brasserie kunnen klanten ’s middags terecht voor bekende gerechten zoals stoofvlees of vol-au-vent. “We starten met een vaste kaart, bedoeling is om vanaf september ook een lunch aan te bieden.”

Kinderen die hun verjaardagsfeestje komen vieren in Sportoase kunnen er genieten van pannenkoeken, wafels en ijsjes. Zwemmers genieten straks na hun baantjes trekken terug van een streekbiertje, maar ook gezonde homemade icetea of homemade limonade zijn er verkrijgbaar.

Officiële opening

Het koppel start bij het begin van wat mogelijk onmiddellijk een drukke zomer wordt. “Het ideale moment. Het terras zal bij goed weer goed vol zitten.” O Brasserie zal aanvankelijk enkel op maandag gesloten zijn, later kan men in de horecazaak 7/7 terecht: in de week telkens van 11 tot 23 uur, in het weekend van 10 tot 19 uur.

Jens en Bieke zijn momenteel nog volop op zoek naar personeel dat wil meeschrijven aan hun nieuwe horeca-uitdaging. Wie interesse heeft kan contact opnemen via info@obrasserieroeselare.be. Een officiële opening staat op 10 juli gepland. Dan organiseert het koppel van 14 tot 16 uur een kinderfeest met animatie. Wie tot 17 juli zijn of haar zwemticket toont in de zaak, krijgt tien procent korting.