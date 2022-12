Uitbaters frituur De Drie Zwanen stoppen en starten nieuw frietverhaal in Oedelem

Jo D’huyvetters en Barbara Moerman hebben ze voor het laatst goudgeel gebakken in frituur De Drie Zwanen in Dudzele. “Jammer dat we hier niet kunnen blijven maar we hebben intussen al een frituur in Oedelem overgenomen”, zegt Jo.

Nauwelijks een jaar geleden startte het echtpaar Jo D’huyvetters en Barbara Moerman, afkomstig uit Maldegem, met frituur De Drie Zwanen in de dorpskern van Dudzele. De frituur is er gevestigd in hetzelfde pand als het gelijknamige café.

“Ik werkte voorheen acht jaar als buschauffeur bij De Lijn en in mijn jongere jaren was ik actief als kok in diverse restaurants aan de kust”, vertelt Jo. “Mijn vrouw paste op zieke kinderen.”

Café en frituur

Jo en Barbara kwamen bij frituur De Drie Zwanen in Dudzele terecht doordat de eigenaar van het gelijknamige café een goede vriend was van Jo. “Aanvankelijk zou hij er ook de uitbating van de frituur zelf bij nemen maar al vlug bleek dat toch nogal moeilijk. En zo contacteerde hij me met de vraag of ik de frituur wilde openhouden”, vertelt Jo.

“Nog daarvoor was hier twintig jaar lang frituur Veerle gevestigd. Wij voelden ons hier goed, de zaak liep zeker niet slecht en we leerden ook de vele vaste klanten kennen. Er zijn dan wel geen zitplaatsen in de frituur zelf; de klanten konden hun frietjes wel opeten in het café.”

Nieuwe eigenaars

“Jammer genoeg kreeg het café een nieuwe eigenaar en wilde de broer ervan in de frituur komen. Dus ons contract voor één jaar dat aanvankelijk zou verlengd worden, werd toch niet verlengd. Natuurlijk waren we teleurgesteld dat het al na een jaar afgelopen bleek met ons frituurverhaal in Dudzele, net toen we er ons zo goed voelden.”

Friet Uurtje

Jo en Barbara, die de frituursmaak te pakken hebben, bleven echter niet bij de pakken zitten en gingen online op zoek naar frituren in de regio die over te nemen stonden. “Zo kwamen we uit bij het Friet Uurtje in Oedelem, langs de Knesselarestraat vlak bij Stevens Meubelen”, zegt Jo.

“Een zaak met veel passage, voldoende parking in de buurt én een twaalftal eigen zitplaatsen. Het is jammer dat we Dudzele zo vlug moesten verlaten maar we gaan er in Oedelem zeker ook het beste van maken.”