Uitbaters feestzaal Ten Boogaerde vervangen oudejaarsevent door eigen huwelijksfeest: “We volgen alle regels”

Didier Deylgat en Isabel Joseph, de uitbaters van feestzaal Ten Boogaerde in Kortemark, willen de laatste avond van 2021 alsnog een spetterend slot bezorgen. Het geplande oudejaarsfeest hebben ze geannuleerd en is vervangen door hun eigen huwelijksfeest. Naast vrienden en familie hebben ze ook hun vaste klanten uitgenodigd. “We volgen netjes alle regels en geven mensen de kans om in een veilige omgeving te vieren.”

Oudejaarsavond is, net als Kerstmis, elk jaar opnieuw een topper bij feestzaal Ten Boogaerde, al jarenlang een gevestigde waarde in de brede regio rond Kortemark. “Maar de huidige coronamaatregelen verplichten ons om al om 23 uur de deuren te sluiten”, zegt Didier Deylgat (53), die samen met zijn echtgenote Isabel Joseph (45) de zaak runt. “Allesbehalve ideale omstandigheden om mensen een gezellige avond te schenken.”

Daarom verandert het koppel het geweer van schouder en hebben ze het geplande feest vervangen door hun eigen huwelijksfeest. “We zijn op 17 maart in het huwelijksbootje gestapt, maar hadden de kans nog niet om een trouwfeest te geven”, duidt hij. “En toen het vanaf september enkele maanden weer mocht, hebben we uiteraard de voorrang gegeven aan klanten die bij ons hun huwelijksfeest wilden organiseren.”

We waren al uitgenodigd naar een trouwfeest op 31 december en dat zette ons aan het denken. Waarom dat voorbeeld niet volgen?

Didier en Isabel trouwden al in 2003, maar vier jaar geleden scheidden ze van elkaar. Een jaar geleden vonden ze elkaar terug en op 17 maart van dit jaar volgde een nieuw huwelijk. “We waren al uitgenodigd naar een trouwfeest op 31 december en dat zette ons aan het denken. Waarom dat voorbeeld niet volgen?”

Coronaveilig

Het koppel zal volgende week vrijdagavond een op en top Vlaams trouwfeest organiseren, waarbij hun beste vrienden en familie uitgenodigd zijn. “Maar ook ons vast klantenbestand kreeg een uitnodiging, net als de mensen die al ingeschreven waren voor het oudejaarsfeest. Veel van die mensen kennen we al heel lang en beschouwen we als vrienden.”

De cadeautip op de uitnodiging die via mail in de bus viel, bedraagt 140 euro per persoon, te storten voor 24 december. “Op elk huwelijk brengen mensen een enveloppe met geld mee, door vooraf te storten is die zorg al van de baan. Bovendien gaat het om een suggestie, wil iemand een iets ander bedrag schenken, dan zijn we daar ook tevreden mee. Voor ons is het gewoon ook een efficiënte manier om alle gemaakte kosten te dekken. We hebben een pak ingrediënten voor de feestdagen ingeslagen, die moeten allemaal betaald worden. De overheid verandert de regels constant, maar doet daarbij heel wat sectoren fors pijn. Daar wordt amper over nagedacht.”

Dit wordt geen verdoken oudejaarsfeest, wel ons huwelijksfeest waar we al zólang naar uitkijken

De deuren van Didiers en Isabels feest openen om 18.45 uur, waarbij het echtpaar iedereen – zoals het op een huwelijksfeest hoort – aan de ingang zal begroeten. “Volledig coronaveilig, we volgen alle geldende maatregelen”, benadrukt Didier. “Zo moet iedereen een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen en is een mondmasker verplicht tijdens het dansen of wanneer je je verplaatst. Aan elke tafel zullen ook maximaal zes mensen zitten.”

Na het diner – dat doet watertanden met welkomsthapjes, een carpaccio, kreeftenbisque, filet mignon van hert en een uitgebreid dessert – volgt iets voor middernacht de openingsdans van de uitbaters. Om 4 uur gaan de deuren van Ten Boogaerde dicht.

Zwarte sneeuw

“We omzeilen in geen geval de wet”, pareert Didier. “Integendeel: we volgen netjes alle regels en passen de wet net toe. Wie al ingeschreven was voor ons oudejaarsfeest en liever niet komt, zal van ons een waardebon ontvangen.”

Mocht het overlegcomité vandaag verder verstrengen en bijvoorbeeld ook huwelijksfeesten verbieden, zullen Didier en Isabel zich daarbij neerleggen. “Al geloof ik niet dat zoiets zal gebeuren. Sinds maart 2020 zien we zwarte sneeuw, met slechts af en toe kleine lichtpuntjes. Onze sector kreunt, terwijl wij alles in huis hebben om dergelijke feesten en events in perfect veilige omstandigheden te laten verlopen. Onze ventilatie is top, we hebben voldoende ruimte…”

Didier Deylgat legde zijn initiatief ook voor aan het gemeentebestuur van Kortemark en kreeg goedkeuring. “Dit wordt geen verdoken oudejaarsfeest, maar ons huwelijksfeest waar we al zólang naar uitkijken.”