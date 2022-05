Uitbaters De Lisdodde willen het kalmer aan doen: “Meer tijd doorbrengen met onze kleinkinderen”

Mieke Verkarre (61) en Dirk Dauwens (63) baten al 37 jaar brasserie De Lisdodde op het gehucht Fintele in Pollinkhove uit. Maar stilaan denken ze aan uitbollen. Ze pasten onder meer de menukaart aan zodat het minder druk wordt in de keuken. Het horecakoppel wil meer genieten van het leven en hun kleinkinderen.

Mieke Verkarre staat al meer dan 43 jaar aan het fornuis. Ze genoot haar koksopleiding aan hotelschool Spermalie in Brugge. In 1979 behaalde ze zelfs de eerste prijs in de wedstrijd ‘Jongste kok van België’. Mieke stond zes jaar samen met haar vader Noël in de keuken van feestzaal Salons Gistelhove in Izegem, die nu wordt uitgebaat door haar broer Hans. Ondertussen is Mieke Verkarre al 37 jaar chef in Brasserie De Lisdodde die ze samen met haar man Dirk Dauwens, die instaat voor de bediening, uitbaat.

Het horecakoppel wil het echter wat kalmer aan gaan doen. “Uitgebreide menu’s zullen we niet meer aanbieden”, zegt Mieke Verkarre. “De mensen kunnen wel nog à la carte komen eten en ook het lunchmenu blijft. De beperktere kaart moet de druk in de keuken wat verminderen. Het is ontzettend moeilijk om personeel te vinden, waardoor ik vaak alleen in de keuken sta. Dat is fysiek te zwaar geworden voor mij. De horeca is een zware stiel en dat heeft zijn tol geëist.”

We zoeken nu opvolgers die ons levenswerk willen verderzetten

Café-tearoom

“De menukaart zal voortaan bestaan uit de gerechten die het meest worden besteld”, gaat Mieke verder. “Naar aanleiding van Fintele-kermis in juli staat opnieuw stoofvlees met frietjes op het menu met muziek van 2 The Limits. Na de zomer willen we evolueren naar een café-tearoom met allerlei hapjes, desserts en streekbieren van het vat. Dat is nu al zo op zondagavond. De lunchmenu blijft wel en tijdens het weekend zullen enkele gerechten te verkrijgen zijn als suggestie. De groepen die al reserveerden voor na deze zomer, zijn uiteraard ook nog steeds welkom.”

Het zou dus wel eens het laatste zomerseizoen voor Mieke en Dirk kunnen zijn. “We zijn op zoek naar opvolgers die ons levenswerk willen verderzetten”, zegt het horecakoppel. “We hebben bepaalde periodes in ons leven zeven dagen op zeven gewerkt, waardoor we onze dochter Shaline soms weinig zagen. Dat is ook een van de redenen waarom we het rustiger aan willen doen. We willen namelijk meer genieten van onze kleinkinderen Jelle (8) en Axelle (5).”