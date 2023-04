Uitbaters De Krokanten Hoek zoeken overnemer: “We willen meer tijd spenderen met onze zonen”

De Krokanten Hoek in de Doornikserijksweg krijgt nieuwe uitbaters. Althans, als de Bellegemse broodjeszaak enthousiaste gegadigden vindt. Karel De Schryver (38) en Olivia Minnaert (37) willen na acht jaar zwoegen in hun geliefde zaak wat meer tijd vrijmaken voor zichzelf en hun gezin.

Karel en Olivia droomden al een hele poos van een eigen zelfstandige zaak. Toen acht jaar geleden een oud cafépand leeg kwam te staan, zetten ze samen hun eerste stappen in de wereld van het ondernemen. “We zijn van de ene op de andere dag met De Krokanten Hoek begonnen. Op dat moment was er nog geen broodjeszaak te vinden in de buurt, dus kwamen er meteen veel klanten over de vloer”, glimlacht Olivia.

Het moment

Na acht jaar met plezier achter de Bellegemse toonbank staan, vindt het koppel dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging. Karel en Olivia hebben twee kinderen, Thibault (11) en Louis (9), met wie ze graag wat meer tijd willen spenderen. Momenteel wonen ze in een huis iets verderop in de straat, waardoor het moeilijker te combineren valt met hun gezin. “We zijn niet aan kinderen begonnen om ze dan alleen thuis te laten. We voelen allemaal aan dat het nu het moment is om een volgende stap te zetten in ons ondernemerschap”, zegt Olivia.

Die nieuwe uitdaging vinden ze in Deerlijk. “Mijn man kwam heel toevallig een aanlokkelijk pand tegen en hij was meteen enthousiast. Zeker omdat het groot genoeg is om er werken en wonen te combineren. Hier missen we dat net een beetje”, zegt Olivia.

“Het zou fijn zijn de zonen eens te zien voetballen, en samen te ontbijten”

Ze zijn van plan om ook in Deerlijk iets met broodjes te doen. “We stoppen niet in Bellegem omdat we het beu zijn, en zien dan ook niet in waarom we iets volledig anders zouden doen in het nieuwe pand”, vertelt Olivia. Het koppel is nog bezig met de plannen voor de concrete invulling. “We zijn er nog niet volledig uit, maar het is wel de bedoeling dat we meer tijd kunnen vrijmaken voor onze zonen. Het zou fijn zijn om af en toe hun voetbalmatchen te zien en samen te ontbijten”, lacht Olivia.

Durven ondernemen

Karel en Olivia vragen 250.000 euro voor het pand. Wie de broodjeszaak erbij wil, betaalt 70.000 euro extra. Voor een jong koppel is het mogelijk om boven de zaak te wonen.

“Er zijn al een aantal geïnteresseerden over de vloer gekomen, maar meestal haken ze af tijdens de verdere stappen”, zegt Karel. Op de vraag of ze niet bang zijn dat het gebouw niet verkocht zal geraken, is het antwoord duidelijk: “Uiteindelijk moet maar één iemand ja zeggen. We geloven erin dat we die nog zullen tegenkomen. Het is ook niet zo dat we hier meteen weg moeten. We staan hier nog altijd elke dag met evenveel goesting”, zegt Olivia.

Het koppel merkt dat er wat angst heerst omtrent ondernemerschap. “We begrijpen de twijfel, want een zaak overnemen is een grote stap. Niet iedereen heeft de durf om de sprong naar een zelfstandige zaak te wagen. We zijn daarin de afgelopen jaren zelf ook veel gegroeid”, vult Karel nog aan.