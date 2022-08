Uitbaters Cultuurcafé openen traiteurzaak in Witte Nonnenstraat: “Met de Lorre is de cirkel rond”

In de schaduw van de Grote Post zijn David Meert en Laurence Van Cauter, uitbaters van alle horecavoorzieningen in het cultuurcentrum, gestart met Lorre by Cultuurcafé, een opvallende traiteurzaak in de Witte Nonnenstraat.

Met het Cultuurcafé en de zomerse pop-up Cultuurcafé On Top in het panorama van cultuurcentrum De Grote Post baten David Meert en Laurence Van Cauter al sinds 2014 heel populaire horecazaken in Oostende uit, maar daar is nu recent een nieuwe en opvallende uitdaging bijgekomen: traiteurzaak Lorre by Cultuurcafé in de Witte Nonnenstraat, pal naast het cultuurcentrum. Het idee hiervoor ontstond al tijdens de lockdowns door de coronapandemie, maar kreeg nu een definitieve invulling. “Tijdens de lockdownperiodes hadden we enorm veel vraag naar takeaway”, vertellen Laurence en David. “En toen al koesterden we plannen om een traiteurzaak op te starten die de druk op het Cultuurcafé wat zou verlichten. De zoektocht naar een geschikt pand liep echter niet van een leien dakje, tot we plotseling merkten dat vlak om de hoek een pand te huur kwam waar destijds een beenhouwerij was gevestigd en recent nog een traiteurzaak. We twijfelden geen moment, want zo’n kans gingen we waarschijnlijk niet meer krijgen.”

We brengen wereldkeuken maar vergeten onze eigen gerechten niet

Oosterse invloeden

Het Cultuurcafé in de Grote Post is al lang gerenommeerd voor een verrassend aanbod, waarbij duurzaamheid een grote rol speelt en dat valt nu ook duidelijk te merken bij de Lorre. “We zijn inderdaad gepassioneerd bezig met eten, en in het bijzonder met gezonde voeding”, gaat Laurence verder, “en niet in het minst met vegetarisch en vegan. Dat blijkt duidelijk uit wat wij in het Cultuurcafé aanbieden en dat hebben wij doorgetrokken naar de Lorre. Je zou kunnen spreken van wereldkeuken, vooral met Oosterse invloeden maar zonder de lokale band met onze Belgische keuken te vergeten. Naast gerechten zoals fattoush, sopranoballen, pulled chicken en quinoa tabouleh kan je bij ons namelijk ook perfect terecht voor klassiekers als bereid stoofvlees en spaghettisaus. Wat oudere mensen die meestal voor bekende gerechten kiezen, kunnen meteen ook kennismaken met de ietwat exotischer keuken. En we merken dat velen zich maar al te graag laten verrassen. In de korte periode dat we open zijn, hebben we al een vast cliënteel opgebouwd. Heel wat klanten kopen ook sauzen en ingrediënten om de schotels die we in het Cultuurcafé serveren thuis klaar te maken. Dat kan dus ook perfect. Het is voor ons trouwens heel interessant, naar duurzaamheid toe, dat we producten uit het Cultuurcafé kunnen laten doorstromen naar de traiteurzaak. Duurzaam en zero waste, dus. Het zorgt ervoor dat met De Lorre de cirkel rond is”, besluiten David en Laurence.

Lorre by Cultuurcafé is gevestigd in de Witte Nonnenstraat 63. Je kan er verder terecht om catering voor grote groepen te bestellen en af te halen. De uitbaters doen ook een oproep naar bijkomend personeel. (DVL)