Uitbaters Brasserie José zijn op zoek naar een overnemer

Brasserie José staat over te nemen. Yannic Van Meckeren en Els Ongenae openden hun bekende zaak in de Vissersstraat in de zomer van 2020 en maakten er op die korte tijd een begrip van. “Het zal dan ook met spijt in het hart zijn dat we eind december de deur achter ons dichttrekken.”

Ondanks een moeilijke start – corona, weet je wel – werd Brasserie José op korte tijd een begrip in Blankenberge. Yannic Van Meckeren (62) en Els Ongenae (58) trokken er van meet af aan de kaart van de bruine kroeg, met af en toe een streepje livemuziek en… de beste steak au poivre van de hele kust. Of toch volgens Luc Bellings.

Per toeval

“Tien op tien kregen we voor onze filet pur”, aldus Yannic. Al had de Blankenbergenaar zelf ook al wel de weg gevonden naar zijn zaak. “Eigenlijk was het toeval dat mijn vrouw en ik hier op gebotst zijn: Els kent de uitbaatster van het hotel en op een dag vroeg ze of we geen interesse hadden om de brasserie over te nemen. Die werd op dat moment enkel gebruikt in het drukke zomerseizoen, als de gelagzaal van het hotel volzet was. Het was een verborgen pareltje.”

De Bruggeling is gepokt en gemazeld in de horeca. Zo schreef hij eerder ook een succesverhaal met muziek- en eetkroeg Du Phare aan de Brugse Dampoort. “Ik ben op mijn vijftiende als jobstudent in de horeca gerold en verloor er mijn hart”, zegt Yannic, die in Brugge ook de Bar-Choc een tijdje uitbaatte. Later trok hij met zijn vrouw Els naar Bali, waar ze met de Manneken Pis een druk beklante horecazaak met Belgische specialiteiten en bieren runden. Terug in België namen ze ‘t Zwart Huis over, en ook dat werd een succes.

“Aanvankelijk waren we van plan om er na ‘t Zwart Huis mee op te houden. Maar het lot besliste daar dus anders over. Uiteindelijk hebben we zelfs nog redelijk wat geïnvesteerd in dit pand: nieuwe meubeltjes, een goeie muziekinstallatie, nieuwe keuken en sanitair… Het is met spijt in het hart dat we de zaak overlaten.” Yannic nam de beslissing om gezondheidsredenen: die 46 jaar horeca kropen in zijn lijf. “Ik sukkel al een tijdje met een hernia en wil geen onnodige risico’s nemen. Horeca is nu eenmaal een zware stiel, hé. Zeker als je je honderd procent inzet”, klinkt het.

Gemotiveerd koppel

Op 30 december zwaaien de deuren van Brasserie José nog een laatste keer open. Yannic en Els hopen tegen dan een geschikte overnemer gevonden te hebben. “Een gemotiveerd jong koppel zou ideaal zijn. Als ze dezelfde formule aanhouden, eventueel de openingsuren wat uitbreiden, dan valt hier goed je brood mee te verdienen. Mijn vrouw en ik hebben op relatief korte tijd een mooi klantenbestand opgebouwd. En het hotel wordt momenteel ook volledig vernieuwd”, besluit Yannic.

Brasserie José is te bereiken op het nummer 050 69 07 08.