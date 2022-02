Uitbaters Bockor Café waarschuwen voor online oplichter: “Trol vroeg 400 euro voor foto van een visschotel”

De horeca kreeg de afgelopen twee jaar flinke klappen te verwerken. Net nu code geel in zicht is en de staart van de coronaduvel binnen handbereik, kregen Caroline Holvoet (44) en Tony Monprofit (55), zaakvoerders van het Bockor Café, met de Nederlandse internettrol P. Pannevis te maken. “We willen onze collega’s uit de horeca voor dergelijke wanpraktijken waarschuwen”, klinkt het vanachter de tapkraan.

Maart 2020: de wereld gaat op slot. Net zoals alle andere horecazaken moet ook het Bockor Café in Lauwe de deuren sluiten. Een flinke opdoffer voor Tony en Caroline, die de zaak al jarenlang met hart en ziel uitbaten. “Net zoals onze collega’s zochten ook wij onze heil in afhaalmaaltijden”, start Tony zijn waarschuwing. “Tijdens de eerste lockdown hadden we meer dan tijd over en zochten we online inspiratie voor afhaalmaaltijden. Op die manier konden we een aangepaste kaart opstellen en van zodra het mocht, vonden onze klanten de weg naar ons tijdelijk afhaalrestaurant.”

Watermerk

Via Facebook deelde het ondernemende koppel enkele foto’s van schotels, een beslissing waarvan ze al snel spijt kregen. “In oktober 2021 kregen we plots een brief van een Nederlandse fotograaf in de bus”, zucht Tony. “Een foto van een visschotel die we hadden gebruikt was blijkbaar een foto die hij had genomen en hij eiste een schadeloosstelling van 400 euro. We vielen bijna letterlijk van onze stoel. We hadden die bewuste foto gevonden op een site waar allerlei foto’s werden gedeeld en ter beschikking gesteld. Voor ons, net zoals honderden anderen die hem ook downloadden, was het duidelijk dat we die foto mochten gebruiken zolang we zijn watermerk lieten staan.”

We vrezen dat wat ons is overkomen slechts het topje van de ijsberg is

“De Nederlandse fotograaf was echter van mening dat hij hierdoor verlies had geleden en door het betalen van 400 euro konden we een rechtszaak vermijden. Eerst dachten we dat het om een grap ging maar al snel volgde een tweede brief waarin hij bleef dreigen en de prijs steeds maar bleef opdrijven. Toen we zijn gegevens opzochten op het internet bleek hij een krakkemikkige website te hebben en was het enorm moeilijk die persoon te bereiken. We hadden er echt geen idee van dat we iets fout hadden gedaan en waren heus wel bereid uiteindelijk die foto te betalen. Meer dan 400 euro leek ons dan weer erg verdacht, vooral voor een bedrijf dat dan nog niet eens te bellen was. Meer nog, op zijn eigen website spreekt hij niet eens over die bedragen. Als kers op de taart moesten we hem geld geven maar mochten we die foto uiteindelijk toch niet gebruiken. Het viel ons ook op dat de brief erg uitgebreid was opgesteld, meerdere pagina’s met wetteksten waarbij allerlei rechtszaken werden aangehaald. Niet meteen het soort brief dat je bij een eerste contact stuurt. ”

Advocaat

Tony en Caroline besloten de zaak te laten rusten, totdat ze recent een brief van een Nederlandse advocaat in de bus kregen. “Dreigend, met heel veel druk en een bedrag dat ondertussen al meer dan 700 euro bedroeg”, zucht het koppel. Uit pure noodzaak gingen ze zelf aankloppen bij een advocaat en daar volgde al snel opheldering. “We werden geviseerd door wat ze noemen een internettrol. Een louche figuur die ondernemers in de val lokt door foto’s via websites te verdelen. Eenmaal je toehapt krijg je een standaard brief toegestuurd, een brief van het soort waar hij enkel maar de naam hoeft te veranderen en waar je onder druk wordt gezet om belachelijke bedragen te betalen. Volgens onze advocaat, gespecialiseerd in auteursrechten, hebben we niet alleen geen enkele inbreuk begaan maar zijn we de zoveelste in de rij.”

Tientallen dossiers

“Onze advocaat alleen al had tientallen dergelijke dossiers liggen, dus kunnen we enkel maar veronderstellen dat dit pas het topje van de ijsberg is. Het gaat om malafide ondernemingen die op het internet hun prooien zoeken om zo keiharde euro’s uit hun zakken te kunnen halen. Velen onder hen betalen uiteindelijk ook gewoon om van alle last af te zijn. We willen dan ook graag onze collega’s waarschuwen voor deze praktijken.”

Yummy Food Foto’s, het Nederlandse bedrijf achter de brieven, reageerde niet op onze vragen om een reactie. Na een zoektocht op het internet bleek echter wel dat het bedrijf en zijn zaakvoerder in Nederland al ettelijke malen voor de rechtbank moesten verschijnen. Telkens opnieuw probeerde hij horecaondernemingen af te persen met dezelfde brieven.