Uitbaters bistro Vredig Gerecht zoeken opvolgers: “Tijd om de fakkel door te geven”

Bistro Vredig Gerecht, in de schaduw van de monumentale Sint-Medarduskerk in Wervik, staat te koop of te huur. “We hopen op enthousiaste en gepassioneerde ondernemers die ons werk met hart en ziel willen verderzetten in onze mooie stad”, benadrukt Robby Voet.

Samen met zijn echtgenote Nathalie Valais en haar dochter Céline Vermeulen runnen ze van vrijdag tot en met maandag een topzaak in het gewezen vredegerecht op de hoek van de Magdalena- en Koerstraat. “Dat we eind januari stoppen, is ergens symbolisch na dus bijna vijf jaar”, zegt Robby (52). “We hebben altijd vooropgesteld dat we het vijf jaar zouden doen.” Bistro Vredig Gerecht staat al een paar maanden discreet te koop. “Ondertussen zetten we het ook te huur, voor kandidaat-overnemers zijn het door de pandemie moeilijke tijden om bij de bank een lening te krijgen”, vertelt Nathalie (50). “Er is vandaag meer interesse om te huren, we zien wel.”

Moeilijk en zwaar

Moeder en dochter waren vroeger beiden thuisverpleegkundigen. Robby werkt als IT-er en staat in de keuken. “Die combinatie met zijn vaste job wordt moeilijk en zwaar”, vertelt Nathalie. “Fysiek is het zeker niet te onderschatten. Céline wil wat meer tijd voor haar partner Tom en hun dochter Camille. Tom is ook zelfstandige. Het is om die redenen dat we begin dit jaar beslisten om het laatste weekend van elke maand te sluiten.” In de bijna vijf jaar hebben Robby, Nathalie en Céline er iets moois van gemaakt. Op vlak van prijs-kwaliteit alvast een aanrader. “Onze cijfers zijn super”, geeft Robby aan.

We gaan later nog lang nagenieten van wat we hebben meegemaakt

“Dat zou een stimulans moeten zijn voor wie hier komt. Bovendien is er meer uit de zaak te halen, mocht men een paar dagen meer open zijn. In het begin was het hier ook tearoom. Op dat vlak is de ligging ideaal met twee woonzorgcentra in de buurt en wandelaars en fietsers hier vlakbij de Leie.” De uitbaters legden alvast een heel mooi parcours af. “In het begin was het moeilijk, want we wisten zelf niet hoe en wat”, vertelt Nathalie. “Nu durven we ook meer.” Overal in de horeca roept men om personeel. “Gelukkig hebben we al ruime tijd een vaste equipe”, zegt Céline. “We zijn trots op ons goede team. Iedereen gaf zijn woord om te blijven tot de laatste dag.” En die laatste dag wordt maandag 23 januari. “De klanten gaan we echt missen”, blikt Robby vooruit. “We gaan later nog lang nagenieten van wat we hebben meegemaakt. Al die anekdotes. De spontane feestjes in de bar en de avonden dat we in de leute zaten. Bijzonder veel memorabele momenten die ons lang gaan bijblijven.”

Meevaller

Toen ze begonnen in de horeca was het voor hen een stap in het onbekende. “We hadden gehoopt maar niet verwacht dat het zo’n grote meevaller zou zijn”, vertelt Nathalie. “Nu hebben we het gevoel dat het tijd is om de fakkel door te geven. De klanten vinden het allemaal jammer en veel van hen vragen wat we nu gaan doen. Ik ben er nog niet echt uit. Ik deed al verschillende sollicitaties. Misschien ga ik onze opvolgers helpen, want we weten hoe moeilijk het in de horeca is om personeel te vinden. We willen alvast iedereen bedanken voor waar we nu uiteindelijk staan.” Cadeaubonnen blijven geldig tot de sluiting. “We mogen ons aan enkele drukke weken verwachten, want iedereen zal nog eens willen komen eten”, zegt Nathalie. Op Facebook regent het reacties. “Die doen ons deugd”, besluit Robby dankbaar. (EDB)