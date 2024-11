Uitbaters bier- en sportcafé The Monk in Brugge kopen pand De Slegte: “Unieke kans die we niet konden laten liggen”

Het gaat duidelijk goed met bier- en sportcafé The Monk in de Vlamingstraat in Brugge. De uitbaters – vader en zoon Jurgen en Timothy Mestdagh en Bart Deneire – kochten het pand dat ze sinds 2016 huren namelijk over van de familie De Slegte, die er voorheen jarenlang een filiaal van hun boekhandel had.

Het is ‘bakje vol’ als we op een herfstige zaterdagnamiddag binnen stappen in biercafé The Monk in de Vlamingstraat. Oprichters en vennoten Jurgen Mestdagh en Bart Deneire zijn er druk in de weer. En ook Timothy Mestdagh, de zoon van Jurgen die ook in de zaak is gestapt, is bezig met bestellingen opnemen en bier tappen.

Vergunning nodig

“We hebben 22 bieren van ‘t vat en zo’n 150 op fles”, glundert Jurgen. In mei 2016 ging hij samen met Bart Deneire van start met The Monk. Het duo runde eerder jarenlang uitgaanscafé Don Quichotte op de Eiermarkt. “Op de Eiermarkt wilden we geen nieuw contract aangaan met de eigenaar van het pand dus we zochten naar een nieuw project. En zo zijn we op het al twee jaar leegstaande pand van De Slegte in de Vlamingstraat gestoten”, legt Bart uit. “Het pand was voordien een boekhandel dus we moesten een vergunning met een bestemmingswijziging van handel naar horeca aanvragen.”

Uiteraard moest het pand ook volledig gestript worden om er een functionele horecazaak een biljarthal met zes tafels in te richten. Door een goede voorbereiding was dat werk in een zevental weken geklaard. “We informeerden een hele tijd geleden al eens over het eventueel te koop zijn van het pand”, vult Jurgen aan. “Maar de familie De Slegte zich dit niet zitten. Tot hier plots een makelaar van Immo De Waele aan de deur stond met de melding dat de familie het toch wilde verkopen.”

Unieke kans

”We gingen meteen akkoord met de vraagprijs. Ten eerste omdat het een billijke prijs was voor zo’n groot pand op deze locatie in de binnenstad en ten tweede omdat we niet wilden dat er nog andere gegadigden zouden opdagen. Dit is immers een unieke kans. Het komt niet zo vaak voor dat horeca-uitbaters hun huurpand zelf kunnen aankopen. En er zijn ook nog eens drie appartementen bij hierboven die we nu kunnen verhuren. Onze formule hier met een zeer ruime keuze aan bieren en veel sportuitzendingen op de tv-schermen slaat zowel bij toeristen als Bruggelingen goed aan.”