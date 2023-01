Uitbater voor restaurant- en cateringservice in casino Middelkerke gezocht

De gemeente is op zoek naar een uitbater voor het restaurant van het nieuwe casino. Na de invulling van de speelzaal- en hotelconcessie start het gemeentebestuur nu met de zoektocht naar een onderneming die de uitbating van het restaurant en de cateringdiensten in het casino op zal wil nemen. De gemeenteraad keurde op 11 januari 2023 de gunningsleidraad voor deze concessie goed.

“Het casinogebouw wordt niet alleen een architecturaal landmark, het zal ook kwalitatief entertainment en vernieuwende hospitality huisvesten. Een modern paleis voor levensgenieters”, aldus burgemeester Jean-Marie Dedecker. Daarom schrijft het gemeentebestuur een concessie uit voor het restaurant en de cateringdiensten in het nieuwe casinogebouw. Die overeenkomst loopt dertig jaar.

Zoals de voorgaande procedures werkt het gemeentebestuur met een gunningsleidraad. Tegen 31 maart 2023 moeten kandidaten een plan van aanpak en een huurvergoeding van minimaal € 40.000 per jaar indienen. Er is een verplichte toelichtingsvergadering gepland op 1 februari 2023 om 14 uur in de raadzaal. De kandidaat met de beste ingrediënten krijgt de huurovereenkomst.

Het gemeentebestuur mikt op een uitbater die werk maakt van een trendy brasserie, toegankelijk en bereikbaar voor een ruimer publiek. Daarnaast staat de restaurantuitbater, mits een aantal uitzonderingen, ook exclusief in voor de drankvoorziening en/of cateringdiensten verbonden aan de evenementenzaal. De uitbating van de evenementenzaal blijft in handen van het gemeentebestuur. Op vrije dagen kan de cateraar wel zelf festiviteiten organiseren in de evenementenzaal.

(PG)