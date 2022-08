Uitbater van restaurant in Oostende dat vrijdag verplicht deuren moest sluiten voelt zich geviseerd

De uitbater die vrijdag zijn horecazaak La Croisette op de Oostendse zeedijk moest sluiten na een controle van het voedselagenstchap FAVV, zegt zich geviseerd te voelen. “We werden maar liefst vijf keer gecontroleerd sinds ik in mei de zaak overnam”, klinkt het.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) treedt meestal op na een klacht, al dan niet anoniem. Dat gebeurde ook afgelopen vrijdag in restaurant La Croisette in de Albert I-promenade, op de Oostendse zeedijk. Het voedselagentschap besliste na de controle om de zaak onmiddellijk te sluiten wegens overtredingen inzake hygiëne.

Vier keer controle zonder problemen

Ook in juli 2020 moest de zaak al eens dicht op burgemeestersbesluit. De beslissing kwam er toen nadat zowel de politie, brandweer, FAVV, RVA, FOD Financiën en de Douane, een gemeenschappelijke controle hadden gedaan bij de handelszaak. Daarbij werden verschillende inbreuken vastgesteld op diverse regelgeving. “Maar toen was de zaak helemaal nog niet van mij”, reageert Maxence, uitbater van La Croisette sinds mei. “Ik vind het straf dat we sinds de zaak werd overgenomen al vijf keer werden gecontroleerd. De eerste vier keren was er nooit een probleem en was alles in orde. De laatste keer, vrijdag dus, bleken er enkele zaken niet in orde te zijn met een overdreven sluiting als gevolg.”

Jaloezie van collega’s?

De uitbater zegt heel veel investeringen gedaan te hebben sinds de overname. “Die investeringen waren nodig om zowel de infrastructuur als de kwaliteit van ons restaurant te verbeteren”, vervolgt de man. “Het gaat dan ook om kleine overtredingen. Zaken die we op een iets warmere temperatuur bewaarden dan wettelijk toegestaan, enzovoort. Echt kleine dingen. We gaan er ook voor zorgen dat alles in orde is voor de hercontrole. Wanneer die gebeurt? Dat weet ik nog niet. We hopen zo snel mogelijk. We voelen ons echt geviseerd. Jaloezie van collega’s? Die kans is groot. We krijgen zelfs dikwijls reviews van klanten die hier zogezegd geweest zijn, maar die hebben we nooit gezien. Ik begrijp er niets van. Ik weet alleen dat de zaak al de hele zomer volzet is. Misschien leidt dat tot jaloezie. Maar we geven niet op. We blijven verder werken zoals we bezig waren, met aandacht voor die kleine werkpuntjes uiteraard.”