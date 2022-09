Uitbater Samy Makar (53) van brasserie La Bisso in gewezen slagerij Mingneau verhuisde dertig jaar geleden van Kaïro naar Limburg

Op het einde van de Duivenstraat in Wervik ging brasserie La Bisso open. Samy Makar (53) kocht de gewezen slagerij Mingneau die eind juli vorig jaar verhuisde naar een nieuwbouw. Samy Makar groeide op in Caïro. De liefde bracht hem van Egypte naar Limburg. De papa van drie kinderen heeft een echtscheiding achter de rug en begint aan de andere kant van het land aan een nieuw leven. “Alles komt goed. Dat is mijn levensmotto”, lacht Samy.

Bisso betekent prima in het Italiaans. “Ik heb dertig jaar ervaring in de horeca”, blikt Samy terug. “Mijn specialiteiten zijn verse pizza’s en gekruide spareribs op de steengrill. Als het nodig is, dan maak ik de pizza’s met de nodige show (lacht). Ik ben gestart in Diepenbeek en trok daarna naar Borgloon. Daar ben ik in 2014 gestopt en twee kilometer verder in Wellen begonnen. Daar had ik meer plaats.”

“Het waren prachtige tijden. De mensen waren er zeer sociaal. Vroeger werkte ik twintig uur per dag. Tijdens mijn echtscheiding besloot ik in België te blijven. Mijn zoon Giovan kwam via het internet heel toevallig te weten dat slagerij Mingneau te koop stond. Eerlijk gezegd, ik had nog nooit over Wervik gehoord. We zijn één keer komen kijken”, vertelt Samy.

Klein beginnen

De slagerij stond te koop via het immobiliënkantoor Era Geluwe. De zaak werd snel afgehandeld. “De vorige eigenaars Andy Mingneau en Veroniek De Four zijn heel sympathieke en correcte mensen”, benadrukt Samy.

“Ze zijn hier al geweest. De naam Mingneau hangt nog aan de gevel en dat blijft voorlopig zo uit respect voor de vorige eigenaars. Het restaurant is in de vroegere winkelruimte. Momenteel is er plaats voor 24 mensen. Ik begin liever klein en stap voor stap. Gezelligheid is belangrijk voor mij. De klanten zijn belangrijker dan de centen. Momenteel zijn we elke dag open van 10 tot 14 uur en vanaf 17 uur. Een koffie drinken kan hier ook, binnen of op het kleine terras aan de straatkant.”

Uitgebreide kaart

“Je kan hier onder meer verse kwaliteitsvolle gyros en shoarma (pitta, red) krijgen”, zegt Samy. “In Limburg stond ik vooral bekend voor mijn spareribs. Take away is ook mogelijk. Maandag doen we een actie met alle pizza’s aan 8.50 euro en op donderdag spareribs aan 15,50 euro,” vult hij aan. Visgerechten, tajines en broodjes staan ook op de uitgebreide kaart.

Samy’s vader is overleden. Zijn moeder woont in Caïro en kwam onlangs naar België. “Mijn ouders zaten ook in de horeca”, vertelt Samy. “Mijn grootouders hadden een groothandel en op mijn veertiende ging ik daar helpen. Van opleiding ben ik ingenieur. Na mijn legerdienst ben ik uit Egypte vertrokken.”

Iedereen die nu durft te investeren na de pandemie en met de stijgende energieprijzen, verdient respect. “Ik besef dat ik een heel groot risico neem”, geeft Samy aan. “Gelukkig kon ik financieel rekenen op mijn familie. En op God. Ik ben christen en heel gelovig. Elke avond bid ik.”

Grote stap

Van Limburg naar Wervik, het is alvast een grote stap. “In Limburg had ik wel wat naamsbekendheid. Wervik is helemaal nieuw voor mij,” zegt Samy. “Ik vind het in Wervik heel gezellig en de mensen zijn lief”, besluit Samy. (Erik De Block)