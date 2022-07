Uitbater koffiebar Cafuné neemt De Vino over in Brugge

Eetcafé De Vino in de Grauwwerkersstraat in Brugge heeft een nieuwe uitbater. Elliot Szechtman, bekend van koffiebar- en branderij Cafuné, neemt de zaak over van Achim Vandenbussche en Kelly Van Houtte. “In Gastrobar Vino kun je binnenkort terecht voor natuurwijnen en fijne gerechtjes”, zegt Eliott.

Achim Vandenbussche en Kelly Van Houtte, die de uitbating van Vino Vino in 2014 overnamen van Rik Corty en Kaatje Daveloose, namen onlangs afscheid van de bekende horecazaak in de Grauwwerkersstraat. Kelly was al eerder intensief bezig met haar keramiekatelier Nomadic Ceramics, waar ze ook serviezen vervaardigt, en Achim kiest er nu voor om volop mee te stappen in die activiteit.

Nieuwe uitdaging

“Ik ken Achim nogal goed en hij benaderde me met de vraag of ik geen interesse had om De Vino over te nemen”, zegt nieuwe uitbater Elliot Szechtman. Hij startte in 2015 met de succesrijke koffiebar Cafuné in de Academiestraat en enkele jaren later ook met een gelijknamige koffiebranderij op hetzelfde adres. In korte tijd groeide Cafuné uit tot een bijzonder sterk merk en troonde het bovenaan de lijstjes van echte koffieliefhebbers. Cafuné levert ook koffie aan bekende chefs in de regio, zoals bij Bruno Timperman van restaurant Bruut in Brugge. “Ik had al een tijdje de indruk dat ik met Cafuné heb bereikt wat ik wilde en kon bereiken en zocht dus een nieuwe uitdaging. De vraag van Achim kwam zeker op het goeie moment en ik zegde toe. Cafuné blijft overigens ook nog bestaan. Daar heb ik nu goeie mensen voor de dagdagelijkse uitbating”, zegt Elliot. “Ik kwam trouwens al vaker bij Achim en Kelly over de vloer in De Vino en had altijd al een warm gevoel bij die zaak.”

Sharing-concept

Eliott kwam voor de ontwikkeling en productie van zijn koffie vaak in contact met creatieve chefs en kookt bijzonder graag. Hij zal dan ook zelf de keuken op zich nemen in Gastrobar Vino, zoals de zaak in de nieuwe uitbating zal heten. “Daar waar het voorheen eerder een eetkroeg was, kiezen we ervoor om te gaan voor gastronomische gerechtjes waar je van kunt genieten in combinatie met een selectie natuurwijnen. We creëren de gerechtjes eigenlijk in functie van de wijnen in ons aanbod. Het zijn vooral gerechtjes om te delen; het sharing-concept dus. Typerend is dat we heel veel werken met opgelegde en ingelegde groenten, zoals radijzen, bloemkool en uitjes. En je mag zeker vermelden dat ik veel heb geleerd van chef Bruno Timperman; hij is nog altijd een grote inspirator voor me. We zijn nu nog wat aan het herinrichten, maar de bedoeling is om tegen half juli de deuren te openen.”