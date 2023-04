Uitbater Koekoek in Oostende lanceert als eerste ‘kroketje uit de muur’ aan kust

Iedereen die ooit in een Nederlandse grootstad was, kent het wel: kroketje uit de muur. Vanaf vrijdag kan dat ook in Oostende. Ronald Blomme, uitbater van het bekende kippenrestaurant Koekoek, lanceert het concept als eerste aan de kust. “Geld instoppen, deurtje openen en daarna smullen”, klikt het gemotiveerd.

Kroketten, frikandellen en hamburgers. Je kan ze in Nederland al jaren gewoon uit de muur halen. In ons land kan je dat al in sommige grootsteden, maar aan de kust kon dat vooralsnog niet. Ronald Blomme, uitbater van de Koekoek, wil daar verandering in brengen. “We zijn eigenaar van het pand naast de Koekoek, dat tot voorheen een dancing was”, vertelt Ronald. “We wilden echter iets doen met het pand, dat vooral als opslagruimte gebruikt werd.”

In Nederland ingeburgerd

Het idee om een snackmuur te bouwen, speelt al langer in Ronalds gedachten. “Mijn moeder is Nederlandse van oorsprong”, verklaart Ronald. “We gaan dus al van kinds af aan naar Nederland en elke keer toen we daar waren, wilden we iets uit de muur. Bij de Nederlanders is het concept al ferm ingeburgerd. Ik hoef dus niet te vertellen dat het idee ook daar ontstaan is. Ik ben er ondertussen 57, maar mijn twee zonen, die nu al meewerken in de zaak, zijn vastbesloten om de zaak verder te zetten. De investering is dus vooral voor hen.”

Halve kip in de muur

Vanaf vrijdag zal je dus naast de Koekoek in de Langestraat, verschillende frituurproducten gewoon uit de muur kunnen halen. “We starten met kipcorn, loempia, bamischijf, frikandel, vleeskroket, zigeunerstick en goulashkroket”, legt de man uit. “Daarnaast hebben we ook onze befaamde halve kip in de muur zitten. Mensen die geen tijd hebben om te wachten, kunnen zo terecht naast de deur om in enkele seconden een kip uit de muur te halen. Zeg nu zelf: gemakkelijker kan het niet, toch?”

Kraakvers gebakken

De snackmuur telt 48 vakken. “Het is simpel: je stopt er het aangeduide bedrag in en daarna kan je een van de raampjes openen om je gekozen product eruit te halen. Alles wordt kraakvers gebakken en constant bijgevuld. We hebben nu, naast de halve kip, zeven verschillende producten gekozen. Die zullen nu en dan wel veranderen. Het wordt nog wat zoeken in het begin naar wat de mensen graag eten. We zijn vooral benieuwd wat de mensen ervan zullen vinden. We zijn er al jaren over bezig, maar nu is het eindelijk zo ver”, aldus Ronald.

Verwijzing naar dancing

Het logo is afkomstig van de tijd dat Ronalds mama, die het kippenrestaurant ooit heeft gesticht in 1971, nog een dancing uitbaatte in Bredene. “Die heette Cosmopolite. Daarna werd het ook een kippenrestaurant en kreeg het de naam Cosmo. Vandaar de naam. Het logo zag er toen zo uit. Dat hebben we nu overgenomen”, aldus Ronald.