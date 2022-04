Uitbater gezocht voor pop-up bar in het stadspark in Roeselare

Eén van de toeristische toppers voor deze zomer in Roeselare is de pop-up bar in het stadspark. Daarbij zoeken ze nog uitbaters.

“Stad Roeselare heeft voor zomer 2022 heel wat in petto! De programmatie legt focus op culinaire beleving. Zin om hierin jouw tanden te zetten? We zoeken creatievelingen met professionele horeca-ervaring en goesting om deze leuke zomerbar uit te baten, waar gezinnen zich thuis voelen voor een leuk en ontspannend uitje!”, aldus Matthijs Samyn.

“Van halfweg juni tot halfweg september biedt Stad Roeselare de mogelijkheid om een zomerbar uit te baten in het stadspark aan de Grote Bassin (stuk tussen Weststraat en Diksmuidsesteenweg). De zomerbar moet zich richten op het familiegebeuren en wordt voorzien van speelelementen en het verhuur van roeibootjes en leuke waterfietsen.”

De basisinfrastructuur wordt door de Stad voorzien: barcontainers, toiletten, bootjes, steiger, water, elektriciteit, ….

Uitgewerkt voorstel

“Geïnteresseerd? Lees zeker de details na in het bestek dat kan geraadpleegd worden op de Nieuwspagina van de stadswebsite https://www.roeselare.be/nieuws/stad-zoekt-uitbater-voor-pop-bar-het-stadspark of in bijlage hieronder. Werk een voorstel uit en dien het in tegen uiterlijk vrijdag 29 april om 12 uur. Stuur je kandidatuur naar beleidsontwikkelingmens@roeselare.be of bezorg het t.a.v. dienst Beleidsontwikkeling Mens, De Munt 26, 8800 Roeselare.”