Uitbater Brugse jeugdherberg overweegt overdag te sluiten door hoge energieprijzen

Charlie Rockets, een van de bekendste horecazaken in Brugge, sluit mogelijk voor het eerst in bijna 28 jaar overdag op weekdagen. “Wie kan een maandelijkse energiefactuur van 6.300 euro nog betalen?”, zucht zaakvoerder Karel Hessels. “Ik kan de klanten toch moeilijk letterlijk in de kou laten zitten? Ik hoor van veel andere horeca-uitbaters dat ook zij met de handen in het haar zitten.”

Steeds meer bedrijven en zelfstandigen hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Ook Karel Hessels, uitbater van het bekende Charlie Rockets in de Hoogstraat in Brugge, verslikte zich net niet in zijn koffie toen hij vrijdagochtend zijn afrekening kreeg.

“Ik moet bijna 8.800 euro achterstallige kosten betalen voor gas alleen”, zegt Hessels, terwijl hij zijn facturen erbij neemt. Daarin is ook het nieuwe voorschot voor gas en elektriciteit berekend. En ook dát valt zwaar tegen. Door de stijgende energieprijzen stijgt zijn voorschot op de energiefactuur naar 6.300 euro pér maand. Een veelvoud van zijn huidige voorschot. “Voor gas alleen is het maal acht”, zucht Hessels.

Technisch werkloos

Karel stelt zich openlijk de vraag of het met die prijzen wel rendabel is zijn zaak open te houden. “Charlie Rockets is behalve een café ook een hostel”, legt Karel uit. “Moet ik aan de hostelgasten vragen om een koude douche te nemen? Of mijn klanten letterlijk in de kou laten zitten of biljarten in het café? Momenteel stel ik me veel vragen.”

Eén van de opties die op tafel ligt, is om Charlie Rockets op weekdagen te sluiten in de namiddag. “Tussen 12 en 17 uur zijn de kalmste momenten”, zegt Hessels. “Tijdens die uren draai je dus weinig omzet, maar je betaalt natuurlijk wel personeel én verwarmings- en elektriciteitskosten.”

De zaakvoerder zit volgende week samen met zijn boekhouder om de knoop door te hakken. Als de sluitingsmomenten er komen, zou dat voor het eerst in 28 jaar zijn dat Charlie Rockets niet 7 op 7 van ‘s ochtends tot ‘s avonds laat open is. Dat zou automatisch betekenen dat Karel een deel van het personeel technisch werkloos moet zetten. “En geloof me: dat zou met veel tegenzin zin. Maar loont het nog om open te blijven met zo’n energieprijzen? Ik hoorde ondertussen al veel collega’s uit de horeca die óók met de handen in het haar zitten. Ik ben dus zeker niet de enige.”

Is er een andere optie? Werken met verlies, vreest Hessels. Maar dan blijft de vraag: hoelang houd je dat als cafébaas vol? “Het worden sowieso moeilijke maanden en het zal zaak zijn om te overleven”, zegt Karel. “We zijn nu al zo zuinig mogelijk en doen het licht uit waar geen mensen zijn. Ergens moeten we hopen op een zachte winter, zodat er geen extra verwarmingskosten bovenop komen. Maar net als iedereen hoop ik vooral dat er snel een oplossing komt op lange termijn. Want ook de particulieren, onze klanten dus, moeten een pak meer betalen voor hun energie. Dus blijft er automatisch minder budget over om eens op café of restaurant te gaan”, zegt Karel Hessels.

(MM)