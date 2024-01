“Uitbaatster Kelly van Bockor-café na hommeles met twee broers uit Ingelmunster:“Vuistslagen zonder aanleiding”

Twee broers uit Ingelmunster, onder invloed van drank, hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag aanzienlijke schade veroorzaakt in het Bockor Café, gelegen op het marktplein van Kuurne. Nadat de twee broers eerder al voor problemen hadden gezorgd in een andere horecazaak even verderop, trok het duo richting het Bockor Café. Toen uitbaatster Kelly Beyls hen echter vroeg om de rekening te betalen, negeerden de twee mannen haar verzoek en begonnen amok te maken. De politie moest ingrijpen om het duo te kalmeren. Bij hun overbrenging naar het politiekantoor bespuwde een van de daders een politieagent.

Twee maanden geleden blies Kelly Beyls (30) nieuw leven in het Kuurnse Bockor Café. Sindsdien streeft ze ernaar om personen onder invloed te weren uit haar horecazaak, met als doel een gezellig en aangenaam café te creëren voor alle leeftijden waar iedereen welkom is. Ondanks haar inspanningen liep het echter in de nacht van vrijdag op zaterdag behoorlijk mis. “Vrijdagavond hadden we al plezier gemaakt en heerste er een aangename sfeer in het café”, vertelt Kelly.

“Even na één uur zaterdagmorgen werd de deur plotseling geopend, en twee mannen betraden mijn zaak. Op dat moment zaten nog een tiental vaste klanten in mijn café. Het duo nam snel plaats aan de bar en begon vrijwel onmiddellijk neerbuigende opmerkingen te maken tegen mij. Toen ik vroeg wat ze wilden drinken, bestelden ze tweemaal een cola/rum. De problemen ontstonden echter toen ik hen vroeg om te betalen. Toen een van de broers zijn bankkaart tevoorschijn haalde, maakte ik hen duidelijk dat er alleen contant of via Payconiq kon worden betaald.

“De problemen ontstonden toen ik hen vroeg om te betalen”

Dit viel duidelijk niet in goede aarde bij beide mannen, waarna ze een gesprek onder elkaar begonnen. Wat daarbij gezegd werd, kon ik niet horen. Zelfs toen ik hen vertelde dat er even verderop een bankautomaat was waar ze geld konden opnemen, hadden ze daar geen oren naar. Sterker nog, een van de broers ging naar een tafeltje waar klanten zaten en begon hen te intimideren, waarna hij niet veel later een van mijn klanten een vuistslag gaf zonder dat daartoe aanleiding was.”

Vijf politievoertuigen

Ondanks het vriendelijke verzoek om de zaak onmiddellijk te verlaten, maakte dit maar weinig indruk op het duo, waarna ze hun agressie voortzetten. “Een van de twee broers vernielde eerst enkele ramen van de toegangsdeuren met zijn blote vuisten, terwijl de ander diverse glazen leegdronk van aanwezige klanten en een barkruk door het café smeet, wat resulteerde in aanzienlijke schade”, vervolgt Kelly.

“Alles gebeurde razendsnel. Gelukkig stond ik er niet alleen voor en snelden enkele aanwezige klanten mij te hulp, waarvan er een de politie waarschuwde. Binnen korte tijd stonden vijf politievoertuigen voor de deur van mijn zaak om het duo in te rekenen, waarna de rust terugkeerde in mijn café. Gezien de gebroken ruiten in de toegangsdeur, de op de grond gegooide bierglazen en de diverse flessen drank die sneuvelden bij de schermutseling, lag er veel glas op de vloer van mijn horecazaak. Alle aanwezige klanten boden spontaan hun hulp aan om het kapotte glas en de rommel die door het voorval in het café lag, op te ruimen, waarvoor ik hen zeer dankbaar ben. Een andere klant ging huiswaarts om er enkele multiplex platen op te halen en een zaagmachine, zodat ook de openingen van de stukgeslagen ramen gedicht konden worden.”

Extra maatregelen

Hoewel Kelly nog steeds met evenveel plezier haar horecazaak runt als voor het voorval op vrijdagavond, heeft ze besloten extra veiligheidsmaatregelen te nemen om het veiligheidsgevoel voor haar klanten en zichzelf te versterken. Als gevolg van het incident die zich voordeed in de nacht van vrijdag op zaterdag diende Kelly haar zaak verplicht gesloten te houden op zaterdagmiddag. Ondertussen is de meeste schade hersteld en kon ze zaterdagavond de deuren van haar café opnieuw openen.”

De broers uit Ingelmunster die de schade aan het café van Kelly hebben aangericht, zijn overigens geen onbekenden voor het gerecht. Naast dit feit heeft het duo ook nog diverse andere zaken op hun kerfstok. De broers werden bestuurlijk aangehouden voor de gepleegde feiten. De amokmaker die het waagde om een agent te bespuwen, werd later gerechtelijk aangehouden en zal zich nu via het snelrecht moeten verantwoorden voor de rechtbank. Een van de broers raakte tijdens de feiten gekwetst aan de enkel en het oog en diende verzorging te krijgen.