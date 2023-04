Uitbaatster Cindy over eerste maanden in De Boltra: “We hebben het goed aangepakt”

“Het is verlopen zoals ik gehoopt had”, zegt Cindy Ruysschaert. Sinds 1 januari is ze de uitbaatster van De Boltra in Kruiskerke. Cindy blikt na drieënhalve maand tevreden en dankbaar terug, en heeft nog veel plannen met het gekende café.

Cindy Ruysschaert (43) woont in Aalter en is de partner van Stijn Hoste, die Ruiseleedse roots heeft. Toen ze de uitbating van De Boltra overnam van Marleen Vindevoghel en Luc Van Laecke, koos ze voor vernieuwing, zonder de gezelligheid van het café uit het oog te verliezen: het was al een plaats waar Jan en alleman – fietsers, kaarters, tooggasten – zich welkom voelden.

“De opstart en de kennismaking met de vaste klanten zijn echt meegevallen”, vertelt ze. “Het is verlopen zoals ik gehoopt had. Dat bewijst dat we het goed hebben aangepakt, en daar ben ik blij om. Natuurlijk zat ik er in het begin wel een beetje mee in hoe het trouwe cliënteel zou reageren op de nieuwe uitbating, maar ik heb me positief ingesteld – ik voelde me herleven, door die grote stap. En daarbij was de steun van Marleen en Luc van onschatbare waarde.”

“We hadden natuurlijk wel ambitie, en daarom hebben we redelijk vroeg beslist om heel wat zaken aan te pakken. Het interieur en de buitenomkadering kregen een nieuwe invulling.”

“Vroeger was er een kooi. Die is nu getransformeerd in een podium met darts. Die hoge afsluiting doorheen de zaal, tot aan de toiletten, hebben we verwijderd, de vloer werd genivelleerd, en straks wordt de toog aangepakt en bekleed met steigerhout. Er komen nog andere meubelen, meer sfeerverlichting en het elektriciteitsnet wordt vernieuwd. Ook het buitenterras krijgt straks een make-over. De lente is nu al voelbaar en dat betekent dat er hier meer fietsers passeren die de vaste route RRR doen.”

Kosmos en kermis

“De initiatieven die al succesvol waren, behouden we natuurlijk. Zoals de organisatie van Camping Kosmos op 12 augustus, met nieuwe ingrediënten als een deejay-set en een coverband, foodtrucks en extra tenten. Die manifestatie zal zich echt tot iedereen richten, met drie formules: de avondbeleving, de overnachting, en het ontbijt op zondagmorgen. Wat we allemaal van plan zijn voor de kermis van Kruiskerke, op 2 september, wordt de eerstvolgende weken definitief vastgelegd.”

“Ruiselede was de afgelopen jaren niet geweldig goed voorzien van cafés en nu is er weer een gestopt, in de Aalterstraat. En dat merken we hier: sommigen hebben de overstap gemaakt en zien we hier regelmatig rond onze toog geschaard”, besluit Cindy. (RV)