Twin Desserts opent een horecazaak op de Tieltse Markt

Op 1 maart gaat op de Markt 3 in Tielt Twin’s open. Tot waar voor kort Charlie’s gevestigd was, zet het trio achter Twin Desserts uit Wingene de schouders onder een horecazaak waar je ‘s morgens kan ontbijten, ‘s middags een lunch kan nemen en in de namiddag kan genieten van de heerlijke desserts die de zaak al naam en faam gaven.

Twin Desserts is het project van tweelingzussen Charlotte en Geraldine Lycke (34) en Kenny Perquy (36), de echtgenoot van Charlotte. “De zusjes zijn van Blankenberge afkomstig, ikzelf van Oostkamp”, zegt Kenny. “Ik wilde in de regio komen wonen en zo kwamen we in Wingene terecht. Ondertussen is ook mijn schoonzus al naar hier verhuisd. We zijn net voor corona gestart met onze zaak. In de Morellestraat in Wingene hebben we ons bakatelier. Er is daar geen winkel, maar wie online bestelt, kan zijn bestelling daar komen afhalen. Met onze desserts en gebakjes staan we iedere week op zondag aan zwembad de Alk in Wingene. We verkopen er ook brood, omdat er geen bakker meer open is in Wingene op zondag. Op dat brood na, maken we alles zelf.”

In februari 2020 maakte het familiebedrijfje een vliegende start. “We richtten ons vooral op events, maar die waren plots gedaan. Daarom ook dat we onze foodtruck introduceerden.”

Complementair trio

Ondertussen heeft Twin Desserts ook een uitvalsbasis in de automatenshop in de Abeeldreef in Meulebeke en worden ook andere automaten beleverd. Straks komt daar dus nog een horecazaak bij. “We zullen in principe iedere dag open zijn van 7.30 tot 18.30 uur, dinsdag en woensdag worden onze sluitingsdagen. Alles wat we bakken voor Twins Desserts zal je daar kunnen krijgen, maar ook een lekkere lunch of hartige hapjes horen tot de mogelijkheden. Net als een verzorgd ontbijt.”

De zaak op de Markt 3 zal Twin’s heten. “We doen nu wat opfriswerken aan de zaak en hopen op 1 maart te kunnen openen. We doen het verder met ons drietjes. We kunnen perfect elkaars taken overnemen. De zussen zijn meestal aan het bakken, terwijl ik me het organisatorische aantrek”, besluit Kenny.