Tweede Horecabrigade Roeselare gestart in TRAX: “Opleiding was meteen volzet”

De tweede editie van de Horecabrigade is van start gegaan in Roeselare. De stad en Syntra West slaan opnieuw de handen in elkaar om een poule van gedreven werkkrachten af te leveren aan de Roeselaarse horeca. De 40 beschikbare plaatsen voor de opleiding waren in een mum van tijd volzet.

“De allereerste Horecabrigade vond plaats in 2021, net voor de coronacrisis”, vertelt Jeremy Vandoorne, projectleider evenementen bij de stad Roeselare. “Wij zijn uiteraard verheugd dat deze nieuwe samenwerking tussen de stad en Syntra West opnieuw een succes is. Er is veel vraag van de horeca naar medewerkers en we horen bij verschillende mensen dat ze interesse hebben om in de horeca te werken. Die twee groepen komen niet zo makkelijk met elkaar in contact en daarom is het een goed idee van de dienst economie om deze driedaagse opleiding gratis aan te bieden”, vertelt Jeremy. “Deze opleiding is niet alleen voor jongeren bedoeld die een studentenjob willen doen in een café of restaurant.”

Heterogeen publiek

“We hebben ook een koppel van 67 jaar dat graag een flexi-job in de horeca uitoefent en naar de Horecabrigade komt. We spreken echt een heterogeen publiek aan: we zien hier scholieren, studenten rechten, architectuur en automechanica naast gepensioneerde treinbegeleiders. We voorzien drie avonden waar twee lesgevers van Syntra West hun beste beentje voorzetten om de studenten de beginselen van goed horecamanagement bij te brengen.”

Theorie en praktijk

“De eerste avond is een theoretische avond met hoe best reservaties opnemen, goed gastenont-haal en enkele economische vaardigheden. De tweede en derde avond zijn doe-avonden waarin met twee groepen wordt gewerkt. Een groep krijgt een opleiding bar en de andere een opleiding restaurant en de volgende avond wordt er gewisseld”, klinkt het bij Jeremy. “Ook Horeca Vlaanderen steunt eveneens dit project en we zijn blij dat we vanavond Ignace Defever als voorzitter van Horeca Midden-West-Vlaanderen mogen begroeten.”

Ief Vanhonnacker: “Mensen zin geven in horeca” Ief Vanhonnacker is lesgever aan hotelschool Ter Duinen en docent in Syntra West en werd in 2019 wereldkampioen Maître d’Hôtel in Auxerre. “We kunnen in drie avonden natuurlijk geen drie jaar hotelschool uitleggen. Maar het is wel de bedoeling om een basisopleiding te geven en de cursisten nog meer zin laten krijgen in een job in de horeca. Door deze opleiding starten de mensen niet onvoorbereid in een horecajob. Ze leren hoe ze gasten ontvangen, reservaties afhandelen, pintjes bier tappen, een bord inzetten, de tafel correct dekken, enfin, alles wat men van een goede horecamedewerker verwacht.”

Axelle Gardin: “Ik wil graag achter de bar staan” De zestienjarige Axelle volgt dierenzorg in de VABI in Roeselare. “Ik hou enorm veel van dieren en ik ben zeker dat dit mijn droomjob zal zijn. Maar ik wil ook graag achter de bar staan in een café. Ik heb dat een keer mogen doen met school en ik vond dat echt leuk. Mijn mama zag op de website van de stad publiciteit passeren voor deze opleiding en ik mocht die volgen. Wat mijn verwachtingen zijn? Dat ik tips and tricks zal leren die mij van pas zullen komen als ik ergens een vakantiejob zal doen in een horecazaak. Ik zou graag een vakantiejob doen in de Bistro, maar ik zal eerst mama moeten overtuigen (lacht).”