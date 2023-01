Tweede bier op korte tijd voor paters

Waar anders dan in het klooster van Mesen konden de Paters van Mesen beter hun nieuwe bier voorstellen. Het is op korte tijd hun tweede bier geworden. Na het bruine bier van deze zomer is er nu een blond bier van 7 graden gebrouwen met hommel van boerderij Lagache uit Waasten.

Het bier werd gebrouwen door bouwerij La Malle-Poste van Waasten. “We starten met een 100-tal bierflessen van 75cl.” Het bier verwijst naar de aanwezigheid van de paters in Mesen in het begin van de 11e eeuw. “De paters waren hier aanwezig met de start van de bouw van de abdij. In 1060 werd de abdij een abdij van benedictinessen, waaraan een kapittel van twaalf kanunniken was verbonden om de kerkdiensten te leiden.”

Bier met geschiedenis

Het brouwen zit bij de paters van Mesen, officieel de Orde van de Mesense kanunniken, in de genen. Zo was de vader van de oudste pater van de vereniging Marcel Mahieu (87) brouwer in Ploegsteert. “In 1905 nam Henri Vanuxeem de bestaande brouwerij over.” Ook de brouwerij waar het bier van de paters gebrouwen wordt, heeft een rijke geschiedenis. La Malle Poste in Waasten brouwt bier sinds 1857 en werd na de sluiting in 1976 drie jaar geleden overgenomen door Johan Barbry.

“Op het etiket van de fles staat de foto van de Mesense paters. Het bier kan dan ook bij ons besteld worden”, vertelt Marino Mahieu. (MDN)