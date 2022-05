Twee weken nadat BMW nieuwe broodjeszaak binnenreed opent Juroo morgen de deuren

Tweeënhalve week nadat een 22-jarige jongeman onder invloed van drugs en alcohol met zijn BMW de etalage van de toen nog te openen broodjeszaak Juroo in Torhout binnenreed, houdt de zaak morgen de grote opening. “De avond na het ongeval is die jongen zich met zijn moeder komen excuseren, dat vonden we heel belangrijk”, zeggen uitbater Thomas Deswaef en Cindy Balliere.

Al maanden werkt het koppel aan hun broodjeszaak in de Roeselaraarseweg ter hoogte van de rotonde met de Q8. Ze runnen even verderop schrijnwerkerij Deswaef en konden dan ook zelf instaan voor de inrichting. Toch leek de geplande opening op 12 mei van Juroo, genoemd naar hun zonen Jerome (7) en Jules (8) in het gedrang te komen. Zondagochtend 24 april knalde een 22-jarige jongeman met zijn BMW hun vitrine binnen. Hij kwam naar verluidt van een discotheek en zou al driftend de controle verloren hebben op de rotonde. Nadien bleek hij onder invloed van alcohol en drugs. Hij verloor zijn rijbewijs. “Kwaad waren we niet maar wat er gebeurde was volledig af te keuren. Maar die jongen is zich ’s avonds nog komen excuseren met zijn moeder. Vooral zij nam het woord maar we vonden het gebaar heel mooi en belangrijk”, zeggen Thomas en Cindy.

Eetgelegenheid niet klaar

“Vrij snel nadien kregen we van de verzekering groen licht om aan de herstellingen te beginnen”, zegt Thomas. “Hoe ze dat dan zullen regelen met die jongen is voor later. Er was echter veel werk om alles te herstellen. Niet alleen het raam was volledig kapot maar ook de voorste muur stond helemaal naar binnen. Dat is de plaats waar de eetgelegenheid voor 16 mensen zal komen. Die is nog niet klaar geraakt. We hopen die over een week te openen. Voor de rest was het een rush tegen de tijd om klaar te zijn voor donderdag maar dankzij de inzet van velen is het gelukt.” Woensdag was het nog een drukte van jewelste om alles klaar te maken voor de opening.