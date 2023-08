Twee streekbieren scheren hoge toppen op World Beer Awards: “Zeedust is ons coronakindje”

Twee streekbieren uit De Panne, met name ‘Zeedust’ en ‘Beun’ sleepten elk een zilveren medaille in de wacht op de World Beer Awards, een bewijs dat De Panne toch wel bijzonder brouwerstalent in huis heeft.

Zeedust, het bier dat de essentie van de kust vastlegt, behaalde een zilveren medaille in de categorie ‘Pale Beer Golden Ales’ op de World Beer Awards. Van een heel ander kaliber is Beun, het stoutbier met rumtwist, dat zilver behaalde in de categorie ‘Flavoured beer, Flavoured stout & porter’.

De intrigerende smaak van Zeedust weerspiegelt de dynamiek van de zee, de serene duinen en het zachte zand. “Deze zilveren bekroning onderstreept niet alleen onze toewijding aan elk uniek flesje Zeedust, maar benadrukt ook het groeiende potentieel van De Panne als een centrum van culinaire excellentie”, meent Sander Delacauw. “Het is nauwelijks te geloven dat slechts twee jaar geleden, Zeedust niet meer was dan een gedachte, een wens om ons brouwerstalent te delen. Onze oprechte passie en vastberadenheid hebben ons geleid naar deze hoogten die we nu hebben bereikt. Zeedust vertelt niet alleen het verhaal van een bier, maar van doorzettingsvermogen en visie. Een bijzondere noot: Zeedust is ons ‘coronakindje’, ontstaan als reactie op de uitdagingen van de lockdown, zonder al te veel in detail te treden. Het heeft ons geholpen om stand te houden en heeft nu een zilveren medaille verdiend een symbool van triomf in uitdagende tijden. Het idee rijpte bij enkele kameraden van de scouts Zeedustra in Koksijde om zelf een bier te gaan brouwen, maar het moest iets speciaals worden. Na veel experimenteren, de receptuur regelmatig bijsturen en proeven konden we Zeedust boven de doopvont houden, een verfrissend ‘zeebier’ met een alcoholpercentage van 4,9%. De naam legt zowel de link met onze scoutsbeweging Zeedustra als met de zee en ‘dust’, het West-Vlaams voor ‘dorst’.” Het succes is niet enkel aan Zeedust voorbehouden. Ook Beun, het verfijnde stoutbier met een onderscheidende twist van rum, kon de jury van de World Beer Awards bekoren en werd bekroond met de zilveren medaille in de categorie ‘Flavoured beer, Flavoured stout & porter’. Dit bier, geïnitieerd als een persoonlijke uitdaging door de broers Alexander en Matthias Beun, is al snel favoriet geworden onder gasten. Ook bij de broers Beun lag corona aan de basis van het idee om een eigen bier te brouwen, want allebei hebben ze een passie voor het degusteren van bier. “Op een dag waren mijn broer Alexander, die illustrator is in Kortrijk, bezig met een bierdegustatie van een ‘rum-infused’ blond bier, maar we kwamen tot de conclusie dat daar toch beter een donker bier bij zou passen”, vertelt Matthias. “Samen met de neef van mijn vrouw, Free Vanryckeghem van Domein Leeflank (wijndomein, brouwerij en eventlocatie in het Oost-Vlaamse Lede) hebben we dan het concept verder uitgewerkt, en onze favoriete rum gecombineerd met ons favoriete donkere bier. Onder de professionele begeleiding van meesterbrouwer Free heeft ons Beun-bier zijn unieke karakter bereikt.”

Lokale producenten

“Het etiket eert het erfgoed van Hotel Villa Select met iconische elementen, waaronder een torentje, de zee en een piraat op een vat, als eerbetoon aan de toegevoegde rum die deze stout zijn onderscheidende smaak geeft. Blijkbaar zijn wij niet de enigen die zo’n welsmakend biertje appreciëren. Onze prijswinnaar wordt geprezen om zijn vlotte, zachte stoutprofiel met een lichte bittere afdronk. Wij houden van ons degustatiebier en zullen het ook bij dit ene bier houden. Graag kijken we in de toekomst uit naar verdere samenwerking met lokale producenten om ons bereik te vergroten. Ons bier is verkrijgbaar in hotel Villa Select, de lokale drankencentrale Pynseel in De Panne en drankencentrale Vandewoude in Veurne.” Deze prestaties van zowel Zeedust als Beun markeren De Panne als een opkomende brouwhotspot en getuigen van de immense ondersteuning van de gemeenschap.

Info: https://zeedust.be/ en www.beunbier.be.