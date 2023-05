Twee recente bieren krijgen label 100% West-Vlaams

De twee meest recente bieren van De Houtlandse Brouwers, gevestigd in de Onze Lieve Vrouwstraat, hebben zopas vanwege de provincie het label 100% West-Vlaams streekproduct gekregen: enerzijds het zomerbier Houtlands Weizen en anderzijds het winterbier Houtlands Stout. De Houtlandse Brouwers zijn Johan Dhanens (links op de foto) en Bart Degrande. In hun microbrouwerij produceren ze bieren op een volledig authentieke en artisanale wijze, waardoor het bier gemiddeld acht weken nodig heeft voor het gedegusteerd kan worden. “Houtlands Weizen is een zacht, blond, moutig tarwebier met een frisse hoppigheid”, zegt Bart (55), die in de Karel de Ghelderelaan woont. Houtlands Stout daarentegen heeft een volle smaak van geroosterde mouten met toetsen van chocolade, koffie en turf. Beide ambachtelijke bieren zijn het proeven meer dan waard.”

Dankzij de Houtlandse Brouwers heeft Torhout voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer een eigen brouwerij. Er zijn al negen verschillende bieren verkrijgbaar. (JS)