Twee koppels blazen nieuw leven in de Come Back: “Tijd voor wat meer sfeer”

Café Come Back heeft nieuwe uitbaters. Twee koppels nemen het roer over van Stefaan Simoens en willen de zaak in de Kerkhofdreef weer nieuw leven inblazen. Steven Vandenslicke (43), Sylvia Callens (42), Pascal Meersseman (56) en Chantal Feys (49) hopen zo ook weer meer sfeer in het uitgaansleven te krijgen.

27 jaar lang baatte Stefaan Douchy de Come Back in de Kerkhofdreef uit tot hij begin 2019 de handdoek in de ring gooide en naar de butlerschool in Hertsberge trok. De zaak en de tennispleinen werden vervolgens gekocht door Wouter Missinne en echtgenote Mathilde Knockaert, en zijn zus Katrien Missinne en haar echtgenoot Koen Verdru. Nadat de leden van de gelijknamige tennisclub een tijdje de bar bemanden, nam Stefaan Simoens in augustus 2019 de uitbating van de zaak over. De Roeselarenaar tapte echter op 31 oktober zijn laatste pintjes.

Nieuwe uitdaging

De zoektocht naar nieuwe uitbaters bracht de eigenaars uiteindelijk bij twee koppels die bereid waren zich in een horeca-avontuur te storten: Steven Van de Slycke (43) en Sylvia Callens (42) uit Houthulst en Pascal Meersseman (56) en Chantal Feys (49) uit Langemark.

Tijdens de weekends blijven we open tot in de vroege uurtjes

“We vonden het een toffe uitdaging”, zegt Pascal. “We zijn goeie vrienden van de eigenaars en zij vertelden ons dat café Come Back op sterven na dood is en vroegen ons om weer leven in de brouwerij te brengen. Wij dachten: waarom niet? We behouden allemaal onze job, dus we hebben niets te verliezen.” Chantal: “Doordat we met zijn vieren zijn, kunnen we werken met shiften en voor elkaar inspringen mocht het nodig zijn.”

“Sommige van ons hebben lang geleden wel eens gewerkt in de horeca, maar nog nooit op zelfstandige basis”, vervolgt Sylvia. “Het is voor iedereen dus een beetje een stap in het onbekende, maar we geloven er wel in. Zondag hadden we al een soort test tijdens de wijndegustatie van de tennisclub en dat is goed verlopen.”

Sfeer- en danscafé

Hoewel de tijd heel beperkt was, staken ze de afgelopen week de handen uit de mouwen om de zaak een opfrisbeurt te geven. “Op 1 november kregen we de sleutel en zijn we alles beginnen te schilderen”, vervolgt Pascal. “De eerste pintjes worden getapt op donderdag 10 november vanaf 17 uur. Zaterdag 12 november is er een feestelijke officiële opening met een gratis vat om 21 uur.”

“We gaan voor een nieuw concept. Het wordt een sfeer- en danscafé. Alles zal afhangen van het volk en de sfeer van het moment. Als de mensen rustig willen praten, dan zullen we natuurlijk geen harde muziek opleggen. Naar de avond toe mag er wel meer sfeer in komen. Dat was wel nodig in Langemark, want veel is hier niet meer te doen. Hopelijk kunnen wij wat meer leven in de brouwerij brengen. Zeker tijdens de weekends zijn we van plan om open te blijven tot in de vroege uurtjes”, besluit Pascal.

Meer info op tc-comeback.be of op de Facebookpagina van Come Back Langemark.