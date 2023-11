Twee Diksmuidse restaurants in nieuwe Gault&Millau

Ook dit jaar staan Notarishuys en Père & Mère in Diksmuide in de bekende Gault&Millau-gids.

Notarishuys heeft 15 op 20 en drie koksmutsen. In dit voormalige notarishuis namen chef Bert Boussemaere en Jessica Seys in 2004 hun intrek in de Koning Albertstraat 39. De chef wordt geroemd voor zijn verrassende creatie rond gerookte paling met asperges en piquillopepers en zijn pure volle smaken met prachtige presentatie.

Enkele honderden meters verderop bevindt zich op de Grote Markt 43 Bistro en Restaurant Père & Mère. Zij krijgen 13 op 20. De chef is Jelle Devisch en de gastvrouw heet Magali Demeersseman. “Chef Jelle Devisch verwent zijn gasten met klassieke gerechten die hij zowel in keuzemenu’s als à la carte presenteert”, klinkt het.