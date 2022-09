Twee dagen culinair genieten met TASTOE op Koning Ridderdijk in Westende

De zomervakantie mag dan wel voorbij zijn, Culinair Middelkerke blijft nooit bij de pakken zitten. Meer nog: op zaterdag 3 en zondag 4 september om 11 uur pakt al wie enigszins met de horeca te maken heeft in Groot-Middelkerke, op de Koning Ridderdijk ter hoogte van het Sint-Laureinsstrand in Westende, uit met het Tastoe-weekend.

Het is intussen al jaren een evenement om naar uit te kijken. Bram Opstaele (Evenementen Middelkerke): “Met de Noordzee als voortuin maakt men kennis met het beste wat de lokale restaurants, brouwers en producenten van streekproducten te bieden hebben. De toegang is gratis en men kan proeven van gerechtjes en drankjes tegen gangbare prijzen, alleen te vereffenen met jetons, te bekomen aan de diverse kassa’s. Er wordt geen cashgeld aanvaard. Men kan eventueel ook jetons vooraf aankopen in de diensten Toerisme. Deze tweedaagse wordt afgesloten met een Tastoe Soirée, doorspekt van dans en gastronomie op hun best.”

Uitstekende proevertjes

Proeven is dus de boodschap op dit Tastoe-weekend. De biertjes Jus de Mer en onder andere Braven Apostel, een reeks Muchacha-cocktails, gin Jus de Mer en Zeal Gin, de wijntjes van Wijn aan Zee en de Zeal of Grapes bij Kenzo scherpen de honger aan om te genieten van een reeks uitstekende proevertjes op tafel gezet door deze restaurants: Vlass (met onder meer warme oesters), De Lanteirne (tartaar van tonijn), Kapelle (bordje Oostendse oesters), Vecino (miniburgers), Kromme Elleboog (zalm Wester Ross), The Lord (steak tartaar), Goust (gelakt buikspek), Madeleine (stoofvlees), ’t Hoeveke (garnaalkroket), De Sauteuse (mosseltjes) en Mi Gusta (watermeloen). Telkens te vereffenen met het door het restaurant aangeduide aantal jetons. Eén jeton kost 2 euro.

Tastoe Soirée

Nadat men twee dagen rijkelijk kan genieten van de culinaire troeven kan men zich op zondag 4 september vanaf 18.30 uur opmaken voor een lekker Dance en Dine festival, opgeluisterd door de dj’s Maxim en Di Maro.

De avond staat alleen open voor kaarthouders. Een kaart kost 50 euro, goed voor toegang, 15 jetons (waarde: 30 euro), welkomstaperitief en bewaakte parking op de Koning Ridderdijk. Deze zijn te koop bij deze restaurants: Kromme Elleboog, Vecino, Lanteirne, Goust, The Lord, Kapelle, ’t Hoeveke, Madeleine, De Sauteuse, Mi Gusta, de Vlass en de diensten van Toerisme. (Georges Keters)