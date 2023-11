Tuur Leroy zoekt een overnemer voor bruine kroeg Sultan: “Er zit hier gigantisch veel potentieel in”

Uitbater Tuur Leroy van de bruine kroeg Sultan op het Sint-Maartensplein in Wervik zoekt een overnemer. Eind december is het zes jaar geleden dat hij er in de toog staat. “De grootste reden is de komst in april van mijn dochter Ode”, zegt Tuur. “In het begin dacht ik dat de combinatie met mijn café en gezinsleven ging lukken, maar het is niet evident.”

“Mijn vriendin is opvoedster in een internaat en werkt ’s avonds of ’s nachts. Als we beiden aan het werk zijn, dan komt er voor Ode een babysit of kunnen we rekenen op oma en opa. Ode zelf in bed steken, dat mis ik wel. De mensen begrijpen het wel dat ik wil stoppen. Ik zoek naar stabiliteit en financiële zekerheid. De reacties van de klanten zijn ondersteunend maar anderzijds ook triest. De mensen gaan het wel missen. Dat is ook normaal. Veel mensen zijn hier habitués. In de plaats van een dagcafé heb ik er meer een avondcafé van gemaakt.”

Overgangsperiode

Tuur groeide op in de Scherpenheuvelstraat en is de zoon van Rik Leroy en Katrien Delporte. Hij studeerde aan het PTI Kortrijk voor wever. Na de opening eind december 2017 volgden enkele jaren geleden bewogen tijden door corona. De horeca onderging tweemaal een lockdown. “Ik heb goede vooruitzichten op een andere job”, blikt Tuur vooruit. “Het ideale scenario is dat ik zo vlug mogelijk een overnemer vind. Anders zal ik tijdens een overgangsperiode alleen nog tijdens het weekend open doen. Toen ik na de heel succesvolle zomerkermis net voor mijn vakantie bekendmaakte te willen stoppen, was er onmiddellijk heel wat interesse. Vooral uit Wervik. Er was een serieuze kandidaat maar we kwamen niet tot een overeenkomst.”

De vorige uitbaters de broers Timothy en Gregory Volcke namen destijds wat verderop brasserie-feestzaal Kapittel over. Het pand is eigendom van Ghislain Nuytten uit Menen. Tuur huurt aan InBev. Café Sultan heeft een rijke geschiedenis en kent middenin het stadscentrum een topligging. Met in de zomer een ruim terras. “Er zit hier gigantisch veel potentieel in”, zegt de jonge uitbater. “Wie het doet met hart en ziel kan een mooie cent verdienen. Je mag niet bang zijn om te werken. Toen ik hier begon, was het op dat vlak wel schrikken. Tegelijk zit je altijd in het plezier. Het is een job waaruit je ook veel voldoening haalt.”

Een troef is het zaaltje achteraan. “Waar verenigingen en clubs vergaderen”, zegt Tuur. “Ik merk wel dat na corona alles weer op zijn pootjes valt. Er wordt in het zaaltje ook darts gespeeld. Destijds zijn we hier ook gestart met voetbalploeg De Sultan. Die speelt op zondagvoormiddag aan De Pionier in eerste provinciale (waar JS Wervik aan de leiding staat, red.) van Vlaanderens Liefhebbers Voetbalbond. Veel mensen gaan ook op café voor het sociaal contact. Voor die gezellige babbel. Of om samen naar voetbal of basket te kijken. We hebben kaarters en er wordt hier zelfs pietjesbak gespeeld. (lacht) Iedereen komt hier wel iets doen. Ik zal dat wel missen. Ook de Sultanquiz bijvoorbeeld. Enkele jaren vond dat hier plaats met teams van vier deelnemers.”

Zowel jong als oud

Eén zaak is duidelijk: gewezen KSA-leider Tuur zoekt iemand met een hart voor de horeca, een sector die het niet altijd even gemakkelijk heeft. Zo staat aan de overkant café ’t Vervolg al enkele jaren leeg. “Ik hoop een overnemer te vinden die de waarden en normen behoudt”, geeft Tuur aan. Zowel jong als oud komt er over de vloer. Ook veel studenten die afwisselen met jeugdhuis BeePee. “Sommige van mijn garçons gaan naar daar”, klinkt het. “Ik heb hier een publiek net ouder dan dat in Beepee. Vanaf de leeftijd van 20 jaar komen ze naar hier. Ik ben blij dat jeugdhuis BeePee het goed doet. Ik zat er zelf nog in het bestuur.”

Tuur woont wat verderop in de Speiestraat en staat aan de drempel van een ander leven. “Toegegeven, eens ik hier stop, zal ik er wel heimwee naar hebben. Als ik als cafébaas de deur definitief dicht ga trekken, dan zal ik er wel pijn aan mijn hart van hebben. Zeker weten.”