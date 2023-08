Trui en Dave openen huiskamerrestaurant Pot & Ulle: “Kom proeven van ons levenswerk”

Een vijftal jaar geleden begon Dave Vansteelandt (45) een huiskamerrestaurant te bouwen voor zijn vrouw Trui (44). Ze staan beiden in het onderwijs, maar Trui behaalde haar koksdiploma in Hotelschool Spermalie en deed bakken ervaring op in de horeca. Nu zijn ze klaar om Werken en omstreken te laten proeven van hun levenswerk, Pot & Ulle.

“We vonden Pot & Ulle een geslaagde naam”, aldus het lerarenkoppel Trui en Dave. “Men zegt toch altijd dat wij twee handen op één buik zijn. Het is ook een mooie West-Vlaamse spreuk en toepasselijk voor onze keuken. We kozen voor een concept met 20 à 24 plaatsen. Onze gasten kunnen er een menuutje eten, meestal mediterraans getint. Er volgen eerst een aantal proevertjes en kleine gerechtjes en bij het laatste gerecht zetten we de pot op tafel en kan iedereen opscheppen.

Luchter

In het restaurant hangt een immense luchter, daarvoor moesten we rekenen op de goodwill van de schrijnwerker die een raam uithaalde, want de luchter kon niet door de deur naar binnen. De toog die ons restaurant siert, komt uit het voormalige De Voorstadt, een café uit de goeie oude tijd hier in Werken. Het huis zelf is de voormalige woning van Basiel Slembrouck, ooit gemeentesecretaris van Werken. Het werd gebouwd in 1923 en precies 100 jaar later is het een restaurant geworden.” Trui en Dave verwelkomen iedereen in Pot en Ulle, hun huiskamerrestaurant in de Werkenstraat 92 in Zarren. (JDK)

Meer info: www.pot-en-ulle.be